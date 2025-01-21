Маск после инаугурации Трампа изобразил похожий на нацистское приветствие жест
Американский предприниматель Илон Маск, выступая на митинге после инаугурации президента США Дональда Трампа, вскинул руку в жесте, схожем с нацистским приветствием, следует из распространенной в интернете видеозаписи.
«Вот что значит победа <...> И я просто хочу сказать: "Спасибо, спасибо, что сделали это возможным. Спасибо"», – сказал Маск, обращаясь к собравшимся на стадионе Capital One Arena.
20 января Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. В своей инаугурационной речи он заявил, что США остановят все войны, а также о том, что при его президентстве будет построена «самая сильная армия, которую когда-либо видел мир». По словам Трампа, успех США будет измеряться войнами, которых удалось избежать. Новый президент также пообещал, что с его приходом к власти в США начнется «золотой век».