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Маск после инаугурации Трампа изобразил похожий на нацистское приветствие жест

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск, выступая на митинге после инаугурации президента США Дональда Трампа, вскинул руку в жесте, схожем с нацистским приветствием, следует из распространенной в интернете видеозаписи.

«Вот что значит победа <...> И я просто хочу сказать: "Спасибо, спасибо, что сделали это возможным. Спасибо"», – сказал Маск, обращаясь к собравшимся на стадионе Capital One Arena.

20 января Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. В своей инаугурационной речи он заявил, что США остановят все войны, а также о том, что при его президентстве будет построена «самая сильная армия, которую когда-либо видел мир». По словам Трампа, успех США будет измеряться войнами, которых удалось избежать. Новый президент также пообещал, что с его приходом к власти в США начнется «золотой век». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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