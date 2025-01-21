Путин заявил Си Цзиньпину о необходимости долгосрочного мира на Украине
Целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Об этом в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил президент РФ Владимир Путин, сообщил его помощник Юрий Ушаков.
«Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент на днях, об этом он сказал и сегодня, целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов», – сказал Ушаков.
21 января Кремль в своем Telegram-канале сообщил, что Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в режиме видеосвязи.
Пекин подготовил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине еще в феврале 2023 г. Среди его основных тезисов: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и норм международного права; отказ от «менталитета холодной войны»; прекращение огня и боевых действий; запуск мирных переговоров; защита гражданских лиц и военнопленных; поддержка безопасности АЭС и др.
После прошедших в марте 2023 г. переговоров с председателем КНР Путин говорил, что Россия готова принять китайский мирный план по Украине за основу, но к этому не готовы Запад и Киев. В декабре 2024 г. президент РФ также заявил на большой пресс-конференции и прямой линии, что переговоры могут строиться на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий, которые складываются «на земле».