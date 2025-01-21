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Путин заявил Си Цзиньпину о необходимости долгосрочного мира на Украине

Ведомости

Целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Об этом в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил президент РФ Владимир Путин, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

«Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент на днях, об этом он сказал и сегодня, целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов», – сказал Ушаков.

21 января Кремль в своем Telegram-канале сообщил, что Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в режиме видеосвязи.

Пекин подготовил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине еще в феврале 2023 г. Среди его основных тезисов: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и норм международного права; отказ от «менталитета холодной войны»; прекращение огня и боевых действий; запуск мирных переговоров; защита гражданских лиц и военнопленных; поддержка безопасности АЭС и др.

После прошедших в марте 2023 г. переговоров с председателем КНР Путин говорил, что Россия готова принять китайский мирный план по Украине за основу, но к этому не готовы Запад и Киев. В декабре 2024 г. президент РФ также заявил на большой пресс-конференции и прямой линии, что переговоры могут строиться на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий, которые складываются «на земле».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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