Путин заявил Си Цзиньпину о необходимости долгосрочного мира на Украине

После прошедших в марте 2023 г. переговоров с председателем КНР Путин говорил, что Россия готова принять китайский мирный план по Украине за основу, но к этому не готовы Запад и Киев. В декабре 2024 г. президент РФ также заявил на большой пресс-конференции и прямой линии, что переговоры могут строиться на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий, которые складываются «на земле».