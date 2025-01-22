Макрон и Шольц встретятся для выработки общей стратегии при Трампе
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже для обсуждения общей политической стратегии в условиях президентства Дональда Трампа в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Как отмечает агентство, лидеры встретятся, несмотря на многочисленные разногласия и ослабление внутриполитических позиций. Шольц и Макрон попытаются продемонстрировать силу и призовут к быстрому реагированию в случае, если США введут пошлины на европейский экспорт.
«Мы будем защищать свободную торговлю как основу нашего процветания вместе с другими партнерами. Европа выступает за свободную и справедливую глобальную торговлю, и мы не одиноки в этом», – заявлял Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января.
На встрече президент Франции и канцлер Германии также обсудят тему европейского регулирования деятельности американских IT-компаний, таких как X Илона Маска, Facebook
Трамп до своей инаугурации обещал ввести пошлины на импортируемые у ключевых торговых партнеров товары. Согласно его заявлениям, пошлины в размере 25% будут установлены на импорт из Канады и Мексики, 10% – на поставки из Китая. От европейских властей республиканец потребовал осуществлять крупные закупки американских энергоресурсов, иначе ЕС также «ожидают сплошные пошлины».