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Макрон и Шольц встретятся для выработки общей стратегии при Трампе

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже для обсуждения общей политической стратегии в условиях президентства Дональда Трампа в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. 

Как отмечает агентство, лидеры встретятся, несмотря на многочисленные разногласия и ослабление внутриполитических позиций. Шольц и Макрон попытаются продемонстрировать силу и призовут к быстрому реагированию в случае, если США введут пошлины на европейский экспорт. 

«Мы будем защищать свободную торговлю как основу нашего процветания вместе с другими партнерами. Европа выступает за свободную и справедливую глобальную торговлю, и мы не одиноки в этом», – заявлял Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января.

На встрече президент Франции и канцлер Германии также обсудят тему европейского регулирования деятельности американских IT-компаний, таких как X Илона Маска, Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram Марка Цукерберга, сообщают источники.

Трамп до своей инаугурации обещал ввести пошлины на импортируемые у ключевых торговых партнеров товары. Согласно его заявлениям, пошлины в размере 25% будут установлены на импорт из Канады и Мексики, 10% – на поставки из Китая. От европейских властей республиканец потребовал осуществлять крупные закупки американских энергоресурсов, иначе ЕС также «ожидают сплошные пошлины». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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