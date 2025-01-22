Макрон и Шольц встретятся для выработки общей стратегии при Трампе

Трамп до своей инаугурации обещал ввести пошлины на импортируемые у ключевых торговых партнеров товары. Согласно его заявлениям, пошлины в размере 25% будут установлены на импорт из Канады и Мексики, 10% – на поставки из Китая. От европейских властей республиканец потребовал осуществлять крупные закупки американских энергоресурсов, иначе ЕС также «ожидают сплошные пошлины».