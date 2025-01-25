Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Сийярто назвал Туска агентом Сороса после его угроз Орбану

Ведомости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал премьер-министра Польши Дональда Туска агентом американского миллиардера Джорджа Сороса на фоне его угроз в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом он заявил в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Возможно, агенту Сороса это трудно понять, но, когда речь идет о командах, мы играем в венгерской команде. Именно поэтому мы представляем интересы Венгрии», – подчеркнул Сийярто.

По его словам, венгерские власти по-прежнему не хотят платить цену за чужие войны и не позволят никому ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны. Глава МИД Венгрии также сопроводил публикацию фотографией Туска и его словами об Орбане.

25 января Туск пригрозил Орбану последствиями, если он примет решение наложить вето на продление санкций против России. «Если премьер Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции в ключевой момент, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента РФ Владимира] Путина, а не в нашей», – написал польский премьер в X.

Днем ранее Орбан сообщил, что Венгрия согласится на продление антироссийских санкций, если Украина выполнит несколько условий. В том числе, Киев должен возобновить транзит газа из России, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен. По словам венгерского премьера, «нехорошо», что Евросоюз помогает Украине через санкционное давление, а Киев их «облапошивает».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных