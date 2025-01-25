Сийярто назвал Туска агентом Сороса после его угроз Орбану

Днем ранее Орбан сообщил, что Венгрия согласится на продление антироссийских санкций, если Украина выполнит несколько условий. В том числе, Киев должен возобновить транзит газа из России, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен. По словам венгерского премьера, «нехорошо», что Евросоюз помогает Украине через санкционное давление, а Киев их «облапошивает».