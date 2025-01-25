Сийярто назвал Туска агентом Сороса после его угроз Орбану
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал премьер-министра Польши Дональда Туска агентом американского миллиардера Джорджа Сороса на фоне его угроз в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом он заявил в Facebook
«Возможно, агенту Сороса это трудно понять, но, когда речь идет о командах, мы играем в венгерской команде. Именно поэтому мы представляем интересы Венгрии», – подчеркнул Сийярто.
По его словам, венгерские власти по-прежнему не хотят платить цену за чужие войны и не позволят никому ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны. Глава МИД Венгрии также сопроводил публикацию фотографией Туска и его словами об Орбане.
25 января Туск пригрозил Орбану последствиями, если он примет решение наложить вето на продление санкций против России. «Если премьер Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции в ключевой момент, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента РФ Владимира] Путина, а не в нашей», – написал польский премьер в X.
Днем ранее Орбан сообщил, что Венгрия согласится на продление антироссийских санкций, если Украина выполнит несколько условий. В том числе, Киев должен возобновить транзит газа из России, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен. По словам венгерского премьера, «нехорошо», что Евросоюз помогает Украине через санкционное давление, а Киев их «облапошивает».