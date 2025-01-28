На белорусско-украинской границе зафиксировали 15 000 украинских военных

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возле белорусской границы остаются «вооруженные банды», которые не отказались от планов вторжения на территорию страны. Он сообщал, что эти банды сейчас находятся в поле зрения белорусских спецслужб.