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На белорусско-украинской границе зафиксировали 15 000 украинских военных

Ведомости

На границе Украины и Белоруссии зафиксировали 15 000 военных ВСУ, но ситуация «контролируемая». Об этом сообщил пресс-секретарь государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский, передает «БелТА».

По его словам, обстановка на границе «имеет тенденцию к нормализации». Органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном формате, поясняет Бычковский.

Как отмечает пресс-секретарь, нарушений «со стороны сопредельного государства» до середины 2024 г. было зафиксировано 40.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возле белорусской границы остаются «вооруженные банды», которые не отказались от планов вторжения на территорию страны. Он сообщал, что эти банды сейчас находятся в поле зрения белорусских спецслужб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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