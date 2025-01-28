На белорусско-украинской границе зафиксировали 15 000 украинских военных
На границе Украины и Белоруссии зафиксировали 15 000 военных ВСУ, но ситуация «контролируемая». Об этом сообщил пресс-секретарь государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский, передает «БелТА».
По его словам, обстановка на границе «имеет тенденцию к нормализации». Органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном формате, поясняет Бычковский.
Как отмечает пресс-секретарь, нарушений «со стороны сопредельного государства» до середины 2024 г. было зафиксировано 40.
21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возле белорусской границы остаются «вооруженные банды», которые не отказались от планов вторжения на территорию страны. Он сообщал, что эти банды сейчас находятся в поле зрения белорусских спецслужб.