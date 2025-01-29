Министр обороны США лишил охраны и привилегий генерала Марка Милли

Известно также, что в Пентагоне снимут портрет генерала. Кроме того, предполагается, что он будет понижен в звании, но возможно это будет только после расследования о действиях военачальника. Оно будет сосредоточено вокруг вопроса, подрывал ли Милли порядок субординации, пишет издание.