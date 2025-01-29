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Министр обороны США лишил охраны и привилегий генерала Марка Милли

Ведомости

Министр обороны США Пит Хегсет лишил государственной охраны и привилегий экс-председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Известно также, что в Пентагоне снимут портрет генерала. Кроме того, предполагается, что он будет понижен в звании, но возможно это будет только после расследования о действиях военачальника. Оно будет сосредоточено вокруг вопроса, подрывал ли Милли порядок субординации, пишет издание.

Fox News указывает и на то, что шаг был предпринят после неоднократной критики президента США Дональда Трампа.

20 января бывший президент США Джо Байден помиловал сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г. Среди них оказался и генерал Милли.

В 2023 г. Милли заявил, что в мире существуют три сверхдержавы – США, Китай и Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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