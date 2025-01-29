Министр обороны США лишил охраны и привилегий генерала Марка Милли
Министр обороны США Пит Хегсет лишил государственной охраны и привилегий экс-председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Известно также, что в Пентагоне снимут портрет генерала. Кроме того, предполагается, что он будет понижен в звании, но возможно это будет только после расследования о действиях военачальника. Оно будет сосредоточено вокруг вопроса, подрывал ли Милли порядок субординации, пишет издание.
Fox News указывает и на то, что шаг был предпринят после неоднократной критики президента США Дональда Трампа.
20 января бывший президент США Джо Байден помиловал сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г. Среди них оказался и генерал Милли.