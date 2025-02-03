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В белорусской армии началась проверка боевой готовности

Ведомости

Проверка боевой готовности началась в вооруженных силах Белоруссии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале минобороны республики.

Отмечается, что во время проверки будет произведена оценка готовности и способности механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Личному составу, включая военнообязанных, призванных из запаса, необходимо будет выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и спецтехники к использованию, осуществить выход в назначенные районы.

Ключевые практические мероприятия будут проводиться в ходе учений и тренировок разного масштаба на полигонах и незнакомых территориях.

В процессе проверки состоится тестирование новых методов использования разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активным применением средств радиоэлектронной борьбы. Руководителем проверки является начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии – первый замминистра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

В оборонном ведомстве добавили, что в период проверки планируется передвижение военной техники. Движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности может быть временно ограничено.

28 января пресс-секретарь государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что на белорусско-украинской границе зафиксировали 15 000 военных украинской армии, но ситуация «контролируемая». Обстановка на границе «имеет тенденцию к нормализации», органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном формате, пояснял он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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