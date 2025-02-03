В белорусской армии началась проверка боевой готовности

Отмечается, что во время проверки будет произведена оценка готовности и способности механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Личному составу, включая военнообязанных, призванных из запаса, необходимо будет выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и спецтехники к использованию, осуществить выход в назначенные районы.