В белорусской армии началась проверка боевой готовности
Проверка боевой готовности началась в вооруженных силах Белоруссии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале минобороны республики.
Отмечается, что во время проверки будет произведена оценка готовности и способности механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Личному составу, включая военнообязанных, призванных из запаса, необходимо будет выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и спецтехники к использованию, осуществить выход в назначенные районы.
Ключевые практические мероприятия будут проводиться в ходе учений и тренировок разного масштаба на полигонах и незнакомых территориях.
В процессе проверки состоится тестирование новых методов использования разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активным применением средств радиоэлектронной борьбы. Руководителем проверки является начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии – первый замминистра обороны генерал-майор Павел Муравейко.
В оборонном ведомстве добавили, что в период проверки планируется передвижение военной техники. Движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности может быть временно ограничено.
28 января пресс-секретарь государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что на белорусско-украинской границе зафиксировали 15 000 военных украинской армии, но ситуация «контролируемая». Обстановка на границе «имеет тенденцию к нормализации», органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном формате, пояснял он.