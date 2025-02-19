Швейцария планирует подписать соглашение с ЕС к началу 2026 года

Внутри самой Швейцарии сейчас продолжаются переговоры между работодателями и профсоюзами о том, как сохранить высокие заработные платы от дешевой силы, которая может прийти из ЕС. Ожидается, что для легального подписания соглашения с ЕС потребуется провести плебисцит, где правительству нужно будет заручиться поддержкой обеих социальных групп.