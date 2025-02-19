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Швейцария планирует подписать соглашение с ЕС к началу 2026 года

Ведомости

Швейцария планирует заключить сделку с Европейским союзом (ЕС) в начале 2026 г. для того, чтобы обеспечить себе доступ к единому рынку организации. Об этом говорится в заявлении правительства страны, опубликованном на сайте.

Правительство Швейцарии согласовало с Европейской комиссией сроки, которые предполагают подписание ряда соглашений в I квартале 2026 г. До лета 2025 г. в Швейцарии начнется период консультаций, в ходе которых заинтересованные стороны смогут прокомментировать соглашение.

Ранее экономические связи между ЕС и Швейцарией регулировались системой, состоящей из более чем 100 двусторонних договоров, напоминает Bloomberg. Две стороны завершили переговоры в декабре 2024 г., результатом которых стали договоры о выплатах Швейцарии в пользу ЕС, о железнодорожном транспорте и электроэнергии. Была также переработана статья об иммиграционных гарантиях.

Внутри самой Швейцарии сейчас продолжаются переговоры между работодателями и профсоюзами о том, как сохранить высокие заработные платы от дешевой силы, которая может прийти из ЕС. Ожидается, что для легального подписания соглашения с ЕС потребуется провести плебисцит, где правительству нужно будет заручиться поддержкой обеих социальных групп.

13 января ЕС официально принял решение пригласить Швейцарию в программу «военного Шенгена», цель которой – обеспечить оперативную транспортировку войск по всей Европе без задержек на границах. Как уточняется, заявку на вступление в этот проект Швейцария подала в сентябре 2024 г.

21 августа 2024 г. Федеральный совет Швейцарии одобрил участие страны в двух проектах постоянного структурированного сотрудничества Евросоюза (PESCO). В частности, в проектах «Военная мобильность» и «Кибер-диапазоны». В тот же день Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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