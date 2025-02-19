Швейцария планирует подписать соглашение с ЕС к началу 2026 года
Швейцария планирует заключить сделку с Европейским союзом (ЕС) в начале 2026 г. для того, чтобы обеспечить себе доступ к единому рынку организации. Об этом говорится в заявлении правительства страны, опубликованном на сайте.
Правительство Швейцарии согласовало с Европейской комиссией сроки, которые предполагают подписание ряда соглашений в I квартале 2026 г. До лета 2025 г. в Швейцарии начнется период консультаций, в ходе которых заинтересованные стороны смогут прокомментировать соглашение.
Ранее экономические связи между ЕС и Швейцарией регулировались системой, состоящей из более чем 100 двусторонних договоров, напоминает Bloomberg. Две стороны завершили переговоры в декабре 2024 г., результатом которых стали договоры о выплатах Швейцарии в пользу ЕС, о железнодорожном транспорте и электроэнергии. Была также переработана статья об иммиграционных гарантиях.
Внутри самой Швейцарии сейчас продолжаются переговоры между работодателями и профсоюзами о том, как сохранить высокие заработные платы от дешевой силы, которая может прийти из ЕС. Ожидается, что для легального подписания соглашения с ЕС потребуется провести плебисцит, где правительству нужно будет заручиться поддержкой обеих социальных групп.
13 января ЕС официально принял решение пригласить Швейцарию в программу «военного Шенгена», цель которой – обеспечить оперативную транспортировку войск по всей Европе без задержек на границах. Как уточняется, заявку на вступление в этот проект Швейцария подала в сентябре 2024 г.
21 августа 2024 г. Федеральный совет Швейцарии одобрил участие страны в двух проектах постоянного структурированного сотрудничества Евросоюза (PESCO). В частности, в проектах «Военная мобильность» и «Кибер-диапазоны». В тот же день Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России.