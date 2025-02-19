Президент Литвы: страны ЕС не договорились об отправке войск на Украину

При этом он отметил, что лидеры стран ЕС согласовали пребывание инструкторов на Украине. «Однако об отправке войск для более широких операций действительно решение еще не принято», – сообщил Науседа. Он отметил, что, прежде чем принимать решение о вводе войск на Украину, нужно понять, на каких условиях и на каком этапе урегулирования конфликта «эти миротворцы могут оказаться» на территории страны.