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Президент Литвы: страны ЕС не договорились об отправке войск на Украину

Ведомости

Страны Европейского союза не договорились об отправке войск на Украину. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа по итогам онлайн-саммита глав государств ЕС. Его слова транслировались литовским телевидением LRT.

При этом он отметил, что лидеры стран ЕС согласовали пребывание инструкторов на Украине. «Однако об отправке войск для более широких операций действительно решение еще не принято», – сообщил Науседа. Он отметил, что, прежде чем принимать решение о вводе войск на Украину, нужно понять, на каких условиях и на каком этапе урегулирования конфликта «эти миротворцы могут оказаться» на территории страны.

Вильнюс намерен укреплять военный потенциал Украины, отметил президент Литвы.

18 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не намерен отправлять свои войска на территорию Украины. Макрон подчеркнул, что никогда не объявлял об отправке французских войск на Украину. Ключевым вопросом для Франции остается вопрос долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Вечером 17 февраля в Париже, в канун российско-американских переговоров в Саудовской Аравии по Украине, начался созванный Макроном «экстренный» саммит Евросоюза. Его целью была выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце кроме Макрона собрались главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Как сообщает BFMTV, перед встречей Макрон созвонился с президентом США Дональдом Трампом, разговор продлился «около 20 минут».

Онлайн-саммит ЕС, прошедший 19 февраля, также инициировала Франция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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