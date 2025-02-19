Вице-президент США предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Трампа

Ранее Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского снизился до 4%, и отметил, что Украине необходимо провести выборы, если она хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании. В ответ Зеленский назвал эти заявления результатом российской пропаганды. Но уже на следующий день Трамп вновь выступил с критикой, заявив, что Зеленский ведет себя как диктатор, отказываясь проводить выборы, и напомнил о его низких рейтингах. Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 г.