Вице-президент США предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Трампа
Оскорбления в адрес главы США Дональда Трампа могут привести к неприятным последствиям для президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью британской газете The Daily Mail вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Если кто-то полагает, что изменение позиции президента [Трампа] можно добиться путем критики через СМИ, то это, безусловно, крайне неэффективный способ взаимодействия с администрацией. Любой, кто знаком с Трампом, скажет вам это», – отметил Вэнс. По его мнению, Зеленский получает «неправильные советы» относительно стратегии взаимодействия с новой командой Белого дома.
Вэнс заявил, что США поддерживают украинский народ, но считают необходимым как можно скорее завершить конфликт. По его словам, это является позицией президента США, которая основана на глубоком понимании геополитической ситуации. Он также подчеркнул, что Трамп давно занимает четкую и последовательную позицию по этому вопросу.
Ранее Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского снизился до 4%, и отметил, что Украине необходимо провести выборы, если она хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании. В ответ Зеленский назвал эти заявления результатом российской пропаганды. Но уже на следующий день Трамп вновь выступил с критикой, заявив, что Зеленский ведет себя как диктатор, отказываясь проводить выборы, и напомнил о его низких рейтингах. Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 г.
14 февраля Вэнс на встрече с Зеленским заявил о важности запуска переговорного процесса. На вопрос журналистов о неготовности Киева сесть за стол переговоров с руководством России Вэнс сказал, что такие встречи, как эта, помогают продвинуться вперед, отметив участвующих в ней «замечательных» членов украинской делегации, а также госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента Кита Келлога с американской стороны.