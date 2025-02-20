Гросси назвал стабильным радиационный фон на Чернобыльской АЭС

По его словам, пожарные продолжают тушить небольшие очаги возгорания, которые тлеют и распространяются на крыше после попадания дрона. Группа МАГАТЭ, базирующаяся на АЭС, проводит регулярные обходы и измерения радиации для мониторинга ситуации. Измерения показывают нормальные значения мощности дозы гамма-излучения вблизи укрытия по сравнению с зафиксированными агентством с момента установления постоянного присутствия на площадке более двух лет назад.