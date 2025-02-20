Гросси назвал стабильным радиационный фон на Чернобыльской АЭС
Радиационный фон на Чернобыльской атомной электростанции после удара беспилотника остается стабильным. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По его словам, пожарные продолжают тушить небольшие очаги возгорания, которые тлеют и распространяются на крыше после попадания дрона. Группа МАГАТЭ, базирующаяся на АЭС, проводит регулярные обходы и измерения радиации для мониторинга ситуации. Измерения показывают нормальные значения мощности дозы гамма-излучения вблизи укрытия по сравнению с зафиксированными агентством с момента установления постоянного присутствия на площадке более двух лет назад.
14 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в саркофаг, сооруженный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, попал якобы российский дрон. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг данные Украины, указав, что «российские военные так не делают» и что, вероятно, идет речь об «очередной провокации, подтасовке».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в адрес России в якобы ударе по Чернобыльской АЭС спланированной Киевом провокацией.