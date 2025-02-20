СК возбудил дело о разжигании ненависти к проживающим в Абхазии россиянам

Утром 20 февраля Петренко сообщила, что СК в рамках проверки установил новые нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. Петренко отметила, что 19 февраля в Гагрском районе группа людей на двадцати машинах приехала в поселок Цандрипш и «оказывала давление» на местное население для того, чтобы «склонить местное армянское население» не участвовать в выборах.