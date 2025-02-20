СК возбудил дело о разжигании ненависти к проживающим в Абхазии россиянам
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о разжигании ненависти и вражды в отношении проживающих в Республике Абхазии россиян. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти и вражды с угрозой применения насилия).
По данным следствия, не позднее 16 февраля отдельные лица через интернет публично призывали к преследованию армян, русских и абхазов с гражданством РФ. «Призывы содержат высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации», – сказала она.
Петренко добавила, что на причастность к этому преступлению следователи проверяют Энвера Бганбу, Юрия Ванабу, Дмитрия Ардзинбу, Геннадия Айбу, Гочи Пилии, Масика Шакрыла и др.
Утром 20 февраля Петренко сообщила, что СК в рамках проверки установил новые нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. Петренко отметила, что 19 февраля в Гагрском районе группа людей на двадцати машинах приехала в поселок Цандрипш и «оказывала давление» на местное население для того, чтобы «склонить местное армянское население» не участвовать в выборах.
17 февраля председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан.