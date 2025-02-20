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СК возбудил дело о разжигании ненависти к проживающим в Абхазии россиянам

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о разжигании ненависти и вражды в отношении проживающих в Республике Абхазии россиян. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти и вражды с угрозой применения насилия). 

По данным следствия, не позднее 16 февраля отдельные лица через интернет публично призывали к преследованию армян, русских и абхазов с гражданством РФ. «Призывы содержат высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации», – сказала она.

Петренко добавила, что на причастность к этому преступлению следователи проверяют Энвера Бганбу, Юрия Ванабу, Дмитрия Ардзинбу, Геннадия Айбу, Гочи Пилии, Масика Шакрыла и др.

Утром 20 февраля Петренко сообщила, что СК в рамках проверки установил новые нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. Петренко отметила, что 19 февраля в Гагрском районе группа людей на двадцати машинах приехала в поселок Цандрипш и «оказывала давление» на местное население для того, чтобы «склонить местное армянское население» не участвовать в выборах.

17 февраля председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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