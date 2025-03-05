Силуанов: списать задолженность по бюджетным кредитам планируют 79 регионов

Сегодня президент по видеосвязи проводит совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станут комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. На заседании коллегии МВД РФ Путин сообщил о 200 млрд руб. ущерба от киберпреступлений в России. Президент подчеркнул, что почти четверть пострадавших – пенсионеры. В то же время раскрываемость киберпреступлений упала до 23%.