Силуанов: списать задолженность по бюджетным кредитам планируют 79 регионов
Списать задолженность по бюджетным кредитам в России планируют 79 регионов. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Трансляцию встречи ведет пресс-служба Кремля.
«Объем списания таких кредитов составляет более 1 трлн руб.», – пояснил Силуанов.
По словам министра, правительство РФ уже утвердило правила такого списания. Возможность списать до двух третей бюджетных кредитов есть при условии направления не менее 50% высвобождающихся средств на проекты в сфере ЖКХ.
Сегодня президент по видеосвязи проводит совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станут комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. На заседании коллегии МВД РФ Путин сообщил о 200 млрд руб. ущерба от киберпреступлений в России. Президент подчеркнул, что почти четверть пострадавших – пенсионеры. В то же время раскрываемость киберпреступлений упала до 23%.