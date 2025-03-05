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Силуанов: списать задолженность по бюджетным кредитам планируют 79 регионов

Ведомости

Списать задолженность по бюджетным кредитам в России планируют 79 регионов. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Трансляцию встречи ведет пресс-служба Кремля.

«Объем списания таких кредитов составляет более 1 трлн руб.», – пояснил Силуанов.

По словам министра, правительство РФ уже утвердило правила такого списания. Возможность списать до двух третей бюджетных кредитов есть при условии направления не менее 50% высвобождающихся средств на проекты в сфере ЖКХ.

Сегодня президент по видеосвязи проводит совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станут комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. На заседании коллегии МВД РФ Путин сообщил о 200 млрд руб. ущерба от киберпреступлений в России. Президент подчеркнул, что почти четверть пострадавших – пенсионеры. В то же время раскрываемость киберпреступлений упала до 23%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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