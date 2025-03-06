Reuters: администрация Трампа намерена лишить 240 000 украинцев статуса беженцев

Программа «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine) была запущена 21 апреля 2022 г. при предыдущем президенте США Джо Байдене. Она предоставляет возможность гражданам республики и их ближайшим родственникам приехать в Соединенные Штаты и временно остаться там на двухлетний период. При этом украинцы, участвующие в программе, должны иметь сторонника в США, который согласится оказать им финансовую поддержку на весь срок их пребывания в стране.