FT: США и ДР Конго обсуждают добычу полезных ископаемых
Вашингтон проводит обсуждение сделки по соглашению о добыче полезных ископаемых с Демократической Республикой Конго. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
США и ДР Конго ведут предварительные переговоры по сделке. При этом обсуждение «стало более серьезным» в последние дни. Издание отмечает, что в стране есть запасы меди, кобальта и урана.
Представитель госдепартамента США сообщил газете, что партнерство с американскими компаниями укрепит экономику как США, так и ДР Конго. По его заявлению, Вашингтон открыт для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе «Америка превыше всего» администрации президента США Дональда Трампа.
США стремятся организовать сотрудничество по полезным ископаемым и с другими странами. Одной из первых стран, которой было предложено заключить соглашение по добыче редкоземельных металлов, стала Украина. Подписание договора должно было состояться 28 февраля, но было сорвано из-за перепалки президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.
Предложение о добыче ископаемых поступило и Москве. 24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, на котором заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г.
4 марта белорусский лидер Александр Лукашенко призвал заняться поиском редкоземельных металлов в Белоруссии.