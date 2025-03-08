FT: США и ДР Конго обсуждают добычу полезных ископаемых

США стремятся организовать сотрудничество по полезным ископаемым и с другими странами. Одной из первых стран, которой было предложено заключить соглашение по добыче редкоземельных металлов, стала Украина. Подписание договора должно было состояться 28 февраля, но было сорвано из-за перепалки президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.