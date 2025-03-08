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FT: США и ДР Конго обсуждают добычу полезных ископаемых

Ведомости

Вашингтон проводит обсуждение сделки по соглашению о добыче полезных ископаемых с Демократической Республикой Конго. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

США и ДР Конго ведут предварительные переговоры по сделке. При этом обсуждение «стало более серьезным» в последние дни. Издание отмечает, что в стране есть запасы меди, кобальта и урана.

Представитель госдепартамента США сообщил газете, что партнерство с американскими компаниями укрепит экономику как США, так и ДР Конго. По его заявлению, Вашингтон открыт для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе «Америка превыше всего» администрации президента США Дональда Трампа.

США стремятся организовать сотрудничество по полезным ископаемым и с другими странами. Одной из первых стран, которой было предложено заключить соглашение по добыче редкоземельных металлов, стала Украина. Подписание договора должно было состояться 28 февраля, но было сорвано из-за перепалки президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

Предложение о добыче ископаемых поступило и Москве. 24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, на котором заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г.

4 марта белорусский лидер Александр Лукашенко призвал заняться поиском редкоземельных металлов в Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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