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СМИ: американская делегация опоздала на встречу с Украиной в Джидде

Ведомости

Представители США опоздали на встречу с Украиной в Джидде, сообщает украинское издание Страна.ua.

Отмечается, что из-за опоздания американской стороны начало встречи было задержано.

11 марта украинский МИД сообщил о начале переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии. Американскую сторону представляет госсекретарь Марко Рубио, украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак. В Саудовскую Аравию также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, но он не будет участвовать в переговорах с США.

В ходе брифинга 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Вашингтон «каким-то образом» проинформирует Россию о ходе переговоров в Джидде с представителями Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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