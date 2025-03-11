СМИ: американская делегация опоздала на встречу с Украиной в Джидде

11 марта украинский МИД сообщил о начале переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии. Американскую сторону представляет госсекретарь Марко Рубио, украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак. В Саудовскую Аравию также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, но он не будет участвовать в переговорах с США.