СМИ: американская делегация опоздала на встречу с Украиной в Джидде
Представители США опоздали на встречу с Украиной в Джидде, сообщает украинское издание Страна.ua.
Отмечается, что из-за опоздания американской стороны начало встречи было задержано.
11 марта украинский МИД сообщил о начале переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии. Американскую сторону представляет госсекретарь Марко Рубио, украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак. В Саудовскую Аравию также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, но он не будет участвовать в переговорах с США.
В ходе брифинга 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Вашингтон «каким-то образом» проинформирует Россию о ходе переговоров в Джидде с представителями Киева.