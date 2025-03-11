В Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров между США и Украиной
В Джидде завершился первый раунд переговоров между делегациями Украины и США, сообщил телеканал Al Arabiya.
«Работа продолжается», – написал в своем Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Позже журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X сообщила о том, что переговоры возобновились после перерыва. Она также подчеркнула, что они еще не завершились.
Отвечая на вопрос о том, как проходят переговоры, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сказал «продвигаемся», передавал телеканал CNN.
11 марта в городе Джидда Саудовской Аравии начались переговоры представителей США и Украины. Американскую делегацию возглавил госсекретарь Марко Рубио, а украинскую – Ермак. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский также находится в Саудовской Аравии, но не будет принимать участия в переговорах.