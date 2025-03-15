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Зеленский заявил об успешном испытании ракеты «Длинный Нептун»

Ведомости

Ракета «Длинный Нептун», дальность полета которой составляет 1000 км, прошла испытание и успешное боевое применение, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Об испытаниях ракеты Зеленский сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию из доклада главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. По словам главы государства, по ракетной программе есть «существенные результаты». 

«Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – 1000 км. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным», – написал Зеленский.

15 марта с докладом о новых пакетах поддержки от партнеров также выступил министр обороны республики Рустем Умеров, добавил президент.

Операция украинских сил в ряде районах Курской области продолжается, добавил Зеленский.

13 марта президент России Владимир Путин согласился с предложением США остановить боевые действия на месяц, но указал на наличие нюансов. Он задал вопросы, как поступать с находящимися в Курской области военнослужащими ВСУ, кто будет контролировать режим прекращения огня. 14 марта Минобороны РФ сообщило, что за неделю был восстановлен контроль над 29 населенными пунктами, в том числе над городом Суджа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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