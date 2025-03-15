Зеленский заявил об успешном испытании ракеты «Длинный Нептун»
Ракета «Длинный Нептун», дальность полета которой составляет 1000 км, прошла испытание и успешное боевое применение, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Об испытаниях ракеты Зеленский сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию из доклада главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. По словам главы государства, по ракетной программе есть «существенные результаты».
«Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – 1000 км. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным», – написал Зеленский.
15 марта с докладом о новых пакетах поддержки от партнеров также выступил министр обороны республики Рустем Умеров, добавил президент.
Операция украинских сил в ряде районах Курской области продолжается, добавил Зеленский.
13 марта президент России Владимир Путин согласился с предложением США остановить боевые действия на месяц, но указал на наличие нюансов. Он задал вопросы, как поступать с находящимися в Курской области военнослужащими ВСУ, кто будет контролировать режим прекращения огня. 14 марта Минобороны РФ сообщило, что за неделю был восстановлен контроль над 29 населенными пунктами, в том числе над городом Суджа.