«РИА Новости»: на зданиях возле администрации президента Сербии есть снайперы

В частности, корреспондент агентства заметил их на крышах скупщины (парламента) и Конституционного суда. Само здание скупщины и Пионерский парк у здания администрации, где расположен палаточный лагерь сторонников президента страны Александра Вучича, оцеплены полицейскими. Кроме того, правоохранители в штатском есть и в толпе протестующих, они задерживают особо активных участников, передает «РИА Новости».