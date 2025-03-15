«РИА Новости»: на зданиях возле администрации президента Сербии есть снайперы
В Белграде, где сегодня проходит массовый студенческий митинг, на крышах зданий в районе администрации президента Сербии разместились снайперы. Об этом сообщает «РИА Новости».
В частности, корреспондент агентства заметил их на крышах скупщины (парламента) и Конституционного суда. Само здание скупщины и Пионерский парк у здания администрации, где расположен палаточный лагерь сторонников президента страны Александра Вучича, оцеплены полицейскими. Кроме того, правоохранители в штатском есть и в толпе протестующих, они задерживают особо активных участников, передает «РИА Новости».
15 марта в столице Сербии проходит незарегистрированный студенческий митинг. На нем, по данным газеты Kurir, собралось около 31 000 человек. Вучич назвал митинг незаконным и заявил о риске госпереворота. По его словам, оппозиция попытается захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства.
На митинге уже зафиксировано несколько происшествий. Полиция Белграда арестовала водителя, который сбил на BMW трех человек, при задержании он оказывал сопротивление, передает N1 со ссылкой на министерство внутренних дел республики. Кроме того, протестующие перевернули трактор на бок на улице Князя Милоша, сообщали сербские СМИ.