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«РИА Новости»: на зданиях возле администрации президента Сербии есть снайперы

Ведомости

В Белграде, где сегодня проходит массовый студенческий митинг, на крышах зданий в районе администрации президента Сербии разместились снайперы. Об этом сообщает «РИА Новости».

В частности, корреспондент агентства заметил их на крышах скупщины (парламента) и Конституционного суда. Само здание скупщины и Пионерский парк у здания администрации, где расположен палаточный лагерь сторонников президента страны Александра Вучича, оцеплены полицейскими. Кроме того, правоохранители в штатском есть и в толпе протестующих, они задерживают особо активных участников, передает «РИА Новости».

15 марта в столице Сербии проходит незарегистрированный студенческий митинг. На нем, по данным газеты Kurir, собралось около 31 000 человек. Вучич назвал митинг незаконным и заявил о риске госпереворота. По его словам, оппозиция попытается захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства.

На митинге уже зафиксировано несколько происшествий. Полиция Белграда арестовала водителя, который сбил на BMW трех человек, при задержании он оказывал сопротивление, передает N1 со ссылкой на министерство внутренних дел республики. Кроме того, протестующие перевернули трактор на бок на улице Князя Милоша, сообщали сербские СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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