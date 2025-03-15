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Трамп опроверг новости СМИ о многочасовом ожидании Уиткоффом встречи с Путиным

Ведомости

Сообщения в СМИ о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф вынужден был ожидать встречи с президентом РФ в течение нескольких часов, являются недостоверными. Об этом в соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего уважаемого посла и специального посланника Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле никакого ожидания вообще не было. <...> Единственная причина, по которой они [СМИ] придумали эту историю, – это попытка унизить, потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно освещать новости», – написал Трамп.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла 13 марта. Спецпосланник Трампа представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. Через Уиткоффа Путин также передал президенту США дополнительные сигналы, отметил представитель Кремля.

Днем 13 марта российский лидер также провел встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко. По данным британского телеканала Sky News, Уиткофф якобы ждал восемь часов, пока кончатся переговоры президентов. Только после этого спецпосланнику удалось встретиться с Путиным, сообщало СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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