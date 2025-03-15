Трамп опроверг новости СМИ о многочасовом ожидании Уиткоффом встречи с Путиным

«Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего уважаемого посла и специального посланника Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле никакого ожидания вообще не было. <...> Единственная причина, по которой они [СМИ] придумали эту историю, – это попытка унизить, потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно освещать новости», – написал Трамп.