Трамп опроверг новости СМИ о многочасовом ожидании Уиткоффом встречи с Путиным
Сообщения в СМИ о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф вынужден был ожидать встречи с президентом РФ в течение нескольких часов, являются недостоверными. Об этом в соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего уважаемого посла и специального посланника Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле никакого ожидания вообще не было. <...> Единственная причина, по которой они [СМИ] придумали эту историю, – это попытка унизить, потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно освещать новости», – написал Трамп.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла 13 марта. Спецпосланник Трампа представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. Через Уиткоффа Путин также передал президенту США дополнительные сигналы, отметил представитель Кремля.