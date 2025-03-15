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Келлог назначен специальным посланником на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Кита Келлога специальным посланником на Украине. Об этом он сообщил в своем заявлении на платформе Truth Social.

«Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлогг назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлогг, высокоуважаемый военный эксперт, будет напрямую общаться с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлогга!» – написал Трамп.

Келлогг ранее занимал должность начальника штаба совета национальной безопасности и был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

12 марта Politico сообщало, что Келлог «в значительной степени» отстранен от переговоров, а их ведение перешло к другим представителям администрации. Он также не присутствовал на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии 11 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта заявил, что не может подтвердить исключение Келлога из переговоров по просьбе Москвы. По его словам, решение о назначениях остается внутренним делом Вашингтона, и вмешательство в этот процесс было бы неуважительным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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