Келлог назначен специальным посланником на Украине

«Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлогг назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлогг, высокоуважаемый военный эксперт, будет напрямую общаться с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлогга!» – написал Трамп.