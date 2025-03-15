Келлог назначен специальным посланником на Украине
Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Кита Келлога специальным посланником на Украине. Об этом он сообщил в своем заявлении на платформе Truth Social.
«Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлогг назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлогг, высокоуважаемый военный эксперт, будет напрямую общаться с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлогга!» – написал Трамп.
Келлогг ранее занимал должность начальника штаба совета национальной безопасности и был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.
12 марта Politico сообщало, что Келлог «в значительной степени» отстранен от переговоров, а их ведение перешло к другим представителям администрации. Он также не присутствовал на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии 11 марта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта заявил, что не может подтвердить исключение Келлога из переговоров по просьбе Москвы. По его словам, решение о назначениях остается внутренним делом Вашингтона, и вмешательство в этот процесс было бы неуважительным.