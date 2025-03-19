Песков: в ходе разговора Путина и Трампа вопрос миротворцев не поднимался
В ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом вопрос отправки миротворческих европейских сил на территорию Украины, при условии достижения прекращения огня, не поднимался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
18 марта состоялся второй телефонный разговор Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента. Позже глава США рассказал, что центральной темой переговоров стало мирное урегулирование украинского конфликта. Политики также обсудили будущее отношений РФ, США и Китая.
Одной из первых стран, заявившей о возможности отправки войск на Украину после завершения боевых действий, стала Франция. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в феврале 2024 г. 15 марта этого года в интервью Parisien он заявил, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России.
Макрон также заявил, что военный контингент западных государств на территории Украины может быть размещен в Киеве, Одессе и Львове. Французский лидер уточнил, что численность потенциального контингента может составить несколько тысяч военнослужащих. При этом он акцентировал внимание на том, что их основной задачей станет проведение учебных миссий и демонстрация солидарности с Киевом.