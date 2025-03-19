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Песков: в ходе разговора Путина и Трампа вопрос миротворцев не поднимался

Ведомости

В ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом вопрос отправки миротворческих европейских сил на территорию Украины, при условии достижения прекращения огня, не поднимался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

18 марта состоялся второй телефонный разговор Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента. Позже глава США рассказал, что центральной темой переговоров стало мирное урегулирование украинского конфликта. Политики также обсудили будущее отношений РФ, США и Китая.

Одной из первых стран, заявившей о возможности отправки войск на Украину после завершения боевых действий, стала Франция. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в феврале 2024 г. 15 марта этого года в интервью Parisien он заявил, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России.

Макрон также заявил, что военный контингент западных государств на территории Украины может быть размещен в Киеве, Одессе и Львове. Французский лидер уточнил, что численность потенциального контингента может составить несколько тысяч военнослужащих. При этом он акцентировал внимание на том, что их основной задачей станет проведение учебных миссий и демонстрация солидарности с Киевом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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