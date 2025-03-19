Песков: в ходе разговора Путина и Трампа вопрос миротворцев не поднимался

Макрон также заявил, что военный контингент западных государств на территории Украины может быть размещен в Киеве, Одессе и Львове. Французский лидер уточнил, что численность потенциального контингента может составить несколько тысяч военнослужащих. При этом он акцентировал внимание на том, что их основной задачей станет проведение учебных миссий и демонстрация солидарности с Киевом.