СК сообщил о прицельной атаке ВСУ по жилому массиву в Курской области
Следственный комитет (СК) РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки украинских военнослужащих по жилому массиву в Курской области. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
В рамках расследования уголовного дела по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) следователи выявили факты целенаправленной атаки на объекты гражданской инфраструктуры со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, 19 марта 2025 г. украинские военные незаконно вторглись на территорию России, используя беспилотник, и сбросили взрывное устройство на жилой массив в селе Мокрушино Беловского района Курской области, в котором были мирные граждане. В результате атаки два человека получили ранения.
Сейчас следователи ведут работу с пострадавшими, которых доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Выполняются следственные действия, направленные на установление деталей произошедшего. В ходе предварительного следствия будут привлечены к ответственности все представители ВСУ, которые причастны к совершению преступления.
По данным Минобороны, 19 марта дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 225 украинских беспилотников. Российские силы также ликвидировали пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.
6 августа 2024 г. украинские военные вторглись в Курскую область, с тех пор там идут боевые действия. В регионе действуют режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.