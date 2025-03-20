СК сообщил о прицельной атаке ВСУ по жилому массиву в Курской области

В рамках расследования уголовного дела по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) следователи выявили факты целенаправленной атаки на объекты гражданской инфраструктуры со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, 19 марта 2025 г. украинские военные незаконно вторглись на территорию России, используя беспилотник, и сбросили взрывное устройство на жилой массив в селе Мокрушино Беловского района Курской области, в котором были мирные граждане. В результате атаки два человека получили ранения.