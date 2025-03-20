Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с сестры Усманова
Швейцария вслед за Европейским союзом исключила сестру российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из своих санкционных списков. Эта информация была опубликована в документе государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Согласно данным из документа, Исмаилова была исключена из категории «физические лица» 19 марта. Кроме нее, ограничения также были сняты с министра спорта Михаила Дегтярева, а также с бизнесменов Вячеслава Кантора и Владимира Рашевского.
В дополнение к этому Швейцария исключила из санкционного списка умершего бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова и двух военнослужащих. Также были сняты ограничения с арсеньевской авиационной компании «Прогресс», которая занимается производством вертолетов.
Дегтярев, комментируя снятие с него санкций Евросоюза, отмечал, что это стало для него неожиданностью. Он подчеркнул, что находился в санкционном списке более 11 лет и не изменял своей политической позиции, считая все ограничения против России и ее граждан абсолютно незаконными.