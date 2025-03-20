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Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с сестры Усманова

Ведомости

Швейцария вслед за Европейским союзом исключила сестру российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из своих санкционных списков. Эта информация была опубликована в документе государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).

Согласно данным из документа, Исмаилова была исключена из категории «физические лица» 19 марта. Кроме нее, ограничения также были сняты с министра спорта Михаила Дегтярева, а также с бизнесменов Вячеслава Кантора и Владимира Рашевского.

В дополнение к этому Швейцария исключила из санкционного списка умершего бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова и двух военнослужащих. Также были сняты ограничения с арсеньевской авиационной компании «Прогресс», которая занимается производством вертолетов.

14 марта Исмаилову из санкционного списка исключил Европейский союз. Также ограничения тогда были сняты с Дегтярева, владельца «Акрона» Кантора и бывшего главы «Еврохима» Рашевского. А вот сооснователя «Альфа-групп» Михила Фридмана, за исключение которого выступала Венгрия, из списка не убрали.

Дегтярев, комментируя снятие с него санкций Евросоюза, отмечал, что это стало для него неожиданностью. Он подчеркнул, что находился в санкционном списке более 11 лет и не изменял своей политической позиции, считая все ограничения против России и ее граждан абсолютно незаконными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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