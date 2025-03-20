Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с сестры Усманова

Дегтярев, комментируя снятие с него санкций Евросоюза, отмечал, что это стало для него неожиданностью. Он подчеркнул, что находился в санкционном списке более 11 лет и не изменял своей политической позиции, считая все ограничения против России и ее граждан абсолютно незаконными.