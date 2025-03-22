В Турции назвали ложными призывы к гражданам Франции и Британии покинуть страну
Великобритания и Франция не призывали своих граждан покинуть Турцию на фоне протестов, эти сообщения распространила «израильская пропаганда», говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
«Утверждение, распространенное израильскими пропагандистскими аккаунтами о том, что Франция и Англия призвали своих граждан немедленно покинуть Турцию, не соответствует действительности», – приводит заявление центра Milliyet.
Там подчеркнули, что французские и британские власти не обращались к своим гражданам, которые сейчас находятся в Турции. Правоохранительные органы республики обеспечивают на проходящих в стране демонстрациях безопасность «с терпением и здравым смыслом». В Анкаре также призвали людей не верить «беспочвенным заявлениям, направленным на манипулирование международным общественным мнением».
Протесты в Турции начались после задержания 19 марта мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу. Он подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, до своего избрания Имамоглу был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности.
20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция страны оказывает политическое давление на полицию и судебную систему. 22 марта протесты проходят в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне. Министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети Х сообщил о задержании в ходе акций 343 человек. В этот же день завершился процесс дачи показаний мэром Стамбула, он продлился пять часов, писала Milliyet.