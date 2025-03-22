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В Турции назвали ложными призывы к гражданам Франции и Британии покинуть страну

Ведомости

Великобритания и Франция не призывали своих граждан покинуть Турцию на фоне протестов, эти сообщения распространила «израильская пропаганда», говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

«Утверждение, распространенное израильскими пропагандистскими аккаунтами о том, что Франция и Англия призвали своих граждан немедленно покинуть Турцию, не соответствует действительности», – приводит заявление центра Milliyet.

Там подчеркнули, что французские и британские власти не обращались к своим гражданам, которые сейчас находятся в Турции. Правоохранительные органы республики обеспечивают на проходящих в стране демонстрациях безопасность «с терпением и здравым смыслом». В Анкаре также призвали людей не верить «беспочвенным заявлениям, направленным на манипулирование международным общественным мнением».

Протесты в Турции начались после задержания 19 марта мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу. Он подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, до своего избрания Имамоглу был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности.

20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция страны оказывает политическое давление на полицию и судебную систему. 22 марта протесты проходят в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне. Министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети Х сообщил о задержании в ходе акций 343 человек. В этот же день завершился процесс дачи показаний мэром Стамбула, он продлился пять часов, писала Milliyet.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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