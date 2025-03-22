В Турции назвали ложными призывы к гражданам Франции и Британии покинуть страну

20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция страны оказывает политическое давление на полицию и судебную систему. 22 марта протесты проходят в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне. Министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети Х сообщил о задержании в ходе акций 343 человек. В этот же день завершился процесс дачи показаний мэром Стамбула, он продлился пять часов, писала Milliyet.