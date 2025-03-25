Газета
Телеграм
/ Политика

Песков: планов о переговорах президентов США и РФ пока нет

Ведомости

Планов о дальнейших переговорах на высших должностных уровнях РФ и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что при необходимости такая встреча может быть оперативно спланирована.

«Пока в планах разговора на высшем уровне нет, но при необходимости они появляются достаточно быстро и оперативно. Есть понимание, что контакты будут продолжаться. Но конкретики пока нет, и она будет согласована», – отметил представитель Кремля.

Песков также заявил, что пока не ведется переговоров о трехсторонней встрече с присутствием украинской стороны. Встреча делегаций России и США длилась более 12 часов с тремя перерывами 24 марта в отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Формат переговоров был закрытым. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, которые, как пояснял помощник президента России Юрий Ушаков, являются опытными дипломатами, хорошо разбирающимися в международной повестке.

По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др. Reuters отмечает, что переговоры между РФ и США, которые, среди прочего, были посвящены попыткам достичь соглашения о прекращении огня на Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в стремлении Трампа способствовать завершению конфликта. Песков подтверждал, что на повестке дня в Эр-Рияде стоит вопрос черноморской инициативы. По его словам, в первую очередь речь идет о безопасности судоходства. Bloomberg писал, что стороны могут также обсудить технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных