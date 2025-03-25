Песков: планов о переговорах президентов США и РФ пока нет

По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др. Reuters отмечает, что переговоры между РФ и США, которые, среди прочего, были посвящены попыткам достичь соглашения о прекращении огня на Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в стремлении Трампа способствовать завершению конфликта. Песков подтверждал, что на повестке дня в Эр-Рияде стоит вопрос черноморской инициативы. По его словам, в первую очередь речь идет о безопасности судоходства. Bloomberg писал, что стороны могут также обсудить технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам.