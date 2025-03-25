Песков: планов о переговорах президентов США и РФ пока нет
Планов о дальнейших переговорах на высших должностных уровнях РФ и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что при необходимости такая встреча может быть оперативно спланирована.
«Пока в планах разговора на высшем уровне нет, но при необходимости они появляются достаточно быстро и оперативно. Есть понимание, что контакты будут продолжаться. Но конкретики пока нет, и она будет согласована», – отметил представитель Кремля.
Песков также заявил, что пока не ведется переговоров о трехсторонней встрече с присутствием украинской стороны. Встреча делегаций России и США длилась более 12 часов с тремя перерывами 24 марта в отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Формат переговоров был закрытым. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, которые, как пояснял помощник президента России Юрий Ушаков, являются опытными дипломатами, хорошо разбирающимися в международной повестке.
По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др. Reuters отмечает, что переговоры между РФ и США, которые, среди прочего, были посвящены попыткам достичь соглашения о прекращении огня на Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в стремлении Трампа способствовать завершению конфликта. Песков подтверждал, что на повестке дня в Эр-Рияде стоит вопрос черноморской инициативы. По его словам, в первую очередь речь идет о безопасности судоходства. Bloomberg писал, что стороны могут также обсудить технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам.