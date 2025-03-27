Путин допустил совместные проекты в Арктике со странами Запада

«Чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнуты результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружественных нам государств. А, возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе. Уверен, время и таких проектов тоже обязательно придет», – сказал Путин.