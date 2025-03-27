Путин допустил совместные проекты в Арктике со странами Запада
Россия допускает возможность запуска совместных проектов в Арктике со странами Запада, если они проявят соответствующий интерес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании шестого международного форума «Арктика – территория диалога».
Он отметил, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов и отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами Финляндии и Швеции. Россия внимательно следит за этой ситуацией и выстраивает адекватную линию реагирования, повышая возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры. В то же время РФ намерена заниматься и социально-экономическим развитием в регионе, сказал президент.
«Чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнуты результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружественных нам государств. А, возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе. Уверен, время и таких проектов тоже обязательно придет», – сказал Путин.
Ранее 27 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что США выразили заинтересованность в российских энергетических технологиях.
Он также анонсировал запуск до конца года Арктического инфраструктурного фонда, соинвесторами которого смогут выступить и страны Запада. Дмитриев также заявил, что РФПИ будет инвестировать в проекты по редкоземельным металлам в Арктическом регионе, в том числе в Мурманской области. В конце февраля заинтересованность в этих ресурсах высказывал президент США Дональд Трамп.