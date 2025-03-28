ЕС может сократить импорт сельхозпродукции с Украины

В прошлом году Евросовет и Европарламент согласовали продление отмены пошлин и квот на импорт с Украины в ЕС до 5 июня 2025 г. Уточнялось, что Еврокомиссия (ЕК) вновь введет тарифные квоты на украинские товары, «если импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда превысит среднее арифметическое количество импортированных в 2022 и 2023 гг.».