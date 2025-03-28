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ЕС может сократить импорт сельхозпродукции с Украины

Ведомости

Евросоюз планирует сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины с лета 2025 г. Об этом пишет AFP со ссылкой на неназванного еврокомиссара.

По словам еврокомиссара, импортные квоты с июня «не останутся прежними», поэтому «импорта действительно будет меньше». Хансен не уточнил, какие товары затронет предполагаемое сокращение.

В прошлом году Евросовет и Европарламент согласовали продление отмены пошлин и квот на импорт с Украины в ЕС до 5 июня 2025 г. Уточнялось, что Еврокомиссия (ЕК) вновь введет тарифные квоты на украинские товары, «если импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда превысит среднее арифметическое количество импортированных в 2022 и 2023 гг.».

25 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за возобновление «зерновой сделки». В том числе, сейчас происходит обсуждение безопасного судоходства в Черном море между Россией, США и Украиной.

Черноморская зерновая инициатива (неофициальное название – «зерновая сделка») действовала с июля 2022 г. по июль 2023 г. и позволяла Украине и России осуществлять экспорт зерна и удобрений при посредничестве ООН и Турции. Ее действие остановилось после выхода РФ.

По заявлению президента России Владимира Путина, западные страны не выполняли свои обязательства перед Москвой. Также он отметил, что большую часть зерна с Украины получили страны с высоким уровнем дохода, хотя целью сделки было обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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