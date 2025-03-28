ЕС может сократить импорт сельхозпродукции с Украины
Евросоюз планирует сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины с лета 2025 г. Об этом пишет AFP со ссылкой на неназванного еврокомиссара.
По словам еврокомиссара, импортные квоты с июня «не останутся прежними», поэтому «импорта действительно будет меньше». Хансен не уточнил, какие товары затронет предполагаемое сокращение.
В прошлом году Евросовет и Европарламент согласовали продление отмены пошлин и квот на импорт с Украины в ЕС до 5 июня 2025 г. Уточнялось, что Еврокомиссия (ЕК) вновь введет тарифные квоты на украинские товары, «если импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда превысит среднее арифметическое количество импортированных в 2022 и 2023 гг.».
25 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за возобновление «зерновой сделки». В том числе, сейчас происходит обсуждение безопасного судоходства в Черном море между Россией, США и Украиной.
Черноморская зерновая инициатива (неофициальное название – «зерновая сделка») действовала с июля 2022 г. по июль 2023 г. и позволяла Украине и России осуществлять экспорт зерна и удобрений при посредничестве ООН и Турции. Ее действие остановилось после выхода РФ.
По заявлению президента России Владимира Путина, западные страны не выполняли свои обязательства перед Москвой. Также он отметил, что большую часть зерна с Украины получили страны с высоким уровнем дохода, хотя целью сделки было обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.