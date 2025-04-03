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В Белом доме допустили дополнительные «жесткие санкции» против РФ

Ведомости

Против России еще могут быть введены «дополнительные жесткие санкции», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ее слова приводит Axios.

Издание обращает внимание, что президент США Дональд Трамп объявил о тарифах в размере не менее 10% «практически на все товары из всех стран мира», кроме России. Левитт объяснила отсутствие РФ в списке тем, что американские санкции уже «препятствуют какой-либо значимой торговле».

«Однако США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в список тарифов Трампа», – говорится в материале.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что в список также не были включены Куба, Беларусь и Северная Корея, так как действующие против них тарифы и санкции и так достаточно высоки. Axios указывает, что в перечень не попали Канада и Мексика. Левитт объяснила, что Трамп уже ввел 25%-ные тарифы на обе страны.

Трамп объявил о новых масштабных пошлинах в отношении большинства стран 2 апреля. Имеются в виду базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, наиболее несправедливо ведут торговлю с США.

30 марта Трамп заявлял NBC News, что если Россия и США не смогут выйти на сделку о прекращении украинского конфликта, то Белый дом установит вторичные пошлины на российскую нефть. Речь шла о тарифах от 25% до 50% на всю нефть. Отмечалось, что введение торговых пошлин станет возможным, если сделка о прекращении огня не будет достигнута в течение месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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