В Белом доме допустили дополнительные «жесткие санкции» против РФ
Против России еще могут быть введены «дополнительные жесткие санкции», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ее слова приводит Axios.
Издание обращает внимание, что президент США Дональд Трамп объявил о тарифах в размере не менее 10% «практически на все товары из всех стран мира», кроме России. Левитт объяснила отсутствие РФ в списке тем, что американские санкции уже «препятствуют какой-либо значимой торговле».
«Однако США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в список тарифов Трампа», – говорится в материале.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что в список также не были включены Куба, Беларусь и Северная Корея, так как действующие против них тарифы и санкции и так достаточно высоки. Axios указывает, что в перечень не попали Канада и Мексика. Левитт объяснила, что Трамп уже ввел 25%-ные тарифы на обе страны.
Трамп объявил о новых масштабных пошлинах в отношении большинства стран 2 апреля. Имеются в виду базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, наиболее несправедливо ведут торговлю с США.
30 марта Трамп заявлял NBC News, что если Россия и США не смогут выйти на сделку о прекращении украинского конфликта, то Белый дом установит вторичные пошлины на российскую нефть. Речь шла о тарифах от 25% до 50% на всю нефть. Отмечалось, что введение торговых пошлин станет возможным, если сделка о прекращении огня не будет достигнута в течение месяца.