В Белом доме допустили дополнительные «жесткие санкции» против РФ

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что в список также не были включены Куба, Беларусь и Северная Корея, так как действующие против них тарифы и санкции и так достаточно высоки. Axios указывает, что в перечень не попали Канада и Мексика. Левитт объяснила, что Трамп уже ввел 25%-ные тарифы на обе страны.