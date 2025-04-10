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Администрация США рассматривает делистинг акций компаний Китая с фондовых бирж

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга акций китайских компаний с американских фондовых бирж. Об этом сообщил корреспондент FoxBusiness Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники в социальной сети X.

По информации Гаспарино, возможность делистинга возникла на фоне торговой войны с Китаем, а также «растущего желания конгресса». Возможно, этим вопросом займется будущий глава комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс, когда вступит в должность. 

Конгрессмены особенно встревожены так называемыми «золотыми акциями», которые предоставляют правительству Китая контроль над компаниями, написал Гаспарино.

Собеседники корреспондента уточнили, что законодательство США допускает исключение указанных акций с фондовых бирж при условии, если китайские компании не допустят проверки бухгалтерских книг и связи с правительством страны. 

9 апреля Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. Он заявил, что «надеется, что Китай скоро осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, больше не вернутся».

Днем ранее глава Белого дома увеличил совокупный размер пошлин для китайских товаров до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американскую продукцию до 84%, что усилило напряженность в торговых отношениях между двумя странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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