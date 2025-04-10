Администрация США рассматривает делистинг акций компаний Китая с фондовых бирж
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга акций китайских компаний с американских фондовых бирж. Об этом сообщил корреспондент FoxBusiness Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники в социальной сети X.
По информации Гаспарино, возможность делистинга возникла на фоне торговой войны с Китаем, а также «растущего желания конгресса». Возможно, этим вопросом займется будущий глава комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс, когда вступит в должность.
Конгрессмены особенно встревожены так называемыми «золотыми акциями», которые предоставляют правительству Китая контроль над компаниями, написал Гаспарино.
Собеседники корреспондента уточнили, что законодательство США допускает исключение указанных акций с фондовых бирж при условии, если китайские компании не допустят проверки бухгалтерских книг и связи с правительством страны.
9 апреля Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. Он заявил, что «надеется, что Китай скоро осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, больше не вернутся».
Днем ранее глава Белого дома увеличил совокупный размер пошлин для китайских товаров до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американскую продукцию до 84%, что усилило напряженность в торговых отношениях между двумя странами.