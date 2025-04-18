Путин обсудил с Совбезом вовлечение молодежи в противоправную деятельность

12 апреля глава Росмолодежи Григорий Гуров в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Молодежь и дети» заявил, что агентство подготовит закрытый доклад об эффективности государственной молодежной политики, а также о степени влияния экстремистов на взгляды молодых россиян. Он должен показать «прогресс в повышении роли и вклада молодежи» в развитие РФ, а также создать условия для реализации ее потенциала, говорит источник со ссылкой на выступление Гурова. Помимо этого у доклада будет закрытая часть, которая оценит вовлечение молодежи в противоправную деятельность «деструктивными силами за рубежом».