Песков заявил об отсутствии ответа Киева на инициативу Путина по перемирию в мае

Представителя Кремля спросили о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона насчет усиления давления на Россию в ближайшие восемь – десять дней для прекращения огня. Песков ответил, что, по его ощущениям, во Франции «не утруждают себя тем, чтобы слушать заявление президента Путина». Ведь именно глава российского государства не раз говорил о готовности Москвы к началу переговоров без предварительных условий. Ответа со стороны Киева на это предложение не последовало.