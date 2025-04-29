Песков заявил об отсутствии ответа Киева на инициативу Путина по перемирию в мае
Киев все еще не отреагировал на инициативу президента России Владимира Путина по майскому перемирию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона насчет усиления давления на Россию в ближайшие восемь – десять дней для прекращения огня. Песков ответил, что, по его ощущениям, во Франции «не утруждают себя тем, чтобы слушать заявление президента Путина». Ведь именно глава российского государства не раз говорил о готовности Москвы к началу переговоров без предварительных условий. Ответа со стороны Киева на это предложение не последовало.
«Именно президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на дни победы, на праздник победы будет объявлено временное перемирие. Реакцию от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, пока трудно понять, намерена ли власть на Украине присоединиться к перемирию в мае. Разговоры о необходимости усиления давления на Россию на фоне этого в очередной раз подтверждают, что в европейских столицах пока больше предпочитают ориентироваться на продолжение войны, отметил Песков.
«Но мы же все-таки ориентируемся на продолжающиеся усилия по выводу процесса в русло мирного урегулирования», – добавил он.
28 апреля Путин объявил о введении перемирия на Украине, приуроченного к 80-летию Победы. Огонь прекратится с 8 мая до полуночи 11 мая. Москва подчеркивала, что ожидает от Киева аналогичных шагов. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, и не поддержал предложение Путина о прекращении огня на День Победы.