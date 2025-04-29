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Песков заявил об отсутствии ответа Киева на инициативу Путина по перемирию в мае

Ведомости

Киев все еще не отреагировал на инициативу президента России Владимира Путина по майскому перемирию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона насчет усиления давления на Россию в ближайшие восемь – десять дней для прекращения огня. Песков ответил, что, по его ощущениям, во Франции «не утруждают себя тем, чтобы слушать заявление президента Путина». Ведь именно глава российского государства не раз говорил о готовности Москвы к началу переговоров без предварительных условий. Ответа со стороны Киева на это предложение не последовало.

«Именно президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на дни победы, на праздник победы будет объявлено временное перемирие. Реакцию от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, пока трудно понять, намерена ли власть на Украине присоединиться к перемирию в мае. Разговоры о необходимости усиления давления на Россию на фоне этого в очередной раз подтверждают, что в европейских столицах пока больше предпочитают ориентироваться на продолжение войны, отметил Песков.

«Но мы же все-таки ориентируемся на продолжающиеся усилия по выводу процесса в русло мирного урегулирования», – добавил он.

28 апреля Путин объявил о введении перемирия на Украине, приуроченного к 80-летию Победы. Огонь прекратится с 8 мая до полуночи 11 мая. Москва подчеркивала, что ожидает от Киева аналогичных шагов. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, и не поддержал предложение Путина о прекращении огня на День Победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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