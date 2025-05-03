В Кремле расскажут, какие иностранные гости посетят парад

В Кремле расскажут, какие иностранные гости посетят парадВласти ожидают «напряженные» дни и двусторонние встречи
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 5 мая расскажет о программе празднования 80-летия Победы и о том, какие иностранные гости посетят парад. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пока же подробностей представитель Кремля не раскрыл.
«Но могу вам сказать, что у нас 7, 8, 9, 10 мая – такие напряженные, я бы даже сказал, не дни, а фактически четверо суток», – заявил Песков.
Песков ранее сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут более 20 глав государств и правительств. По его словам, российская сторона с радостью примет всех, кто готов отметить юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Среди лидеров, подтвердивших свое участие в торжественных мероприятиях, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской Милорад Додик. Кроме того, о своем визите заявили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, глава Абхазии Бадра Гунба и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и другие.