В Кремле расскажут, какие иностранные гости посетят парад

Среди лидеров, подтвердивших свое участие в торжественных мероприятиях, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской Милорад Додик. Кроме того, о своем визите заявили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, глава Абхазии Бадра Гунба и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и другие.