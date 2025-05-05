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Россия поставила Индии партию ракет «Игла-С» на фоне напряженности с Пакистаном

Ведомости

Россия передала Индии новую партию переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» на сумму более 250 млн рупий, сообщает India Today.

Поставка состоялась в рамках срочного контракта и направлена на усиление противовоздушной обороны индийской армии.

Как сообщается со ссылкой на источники в оборонных кругах, ракеты уже поступили в подразделения армейской ПВО и развернуты в передовых зонах для отражения возможных угроз со стороны вражеской авиации, беспилотников и вертолетов.

Системы «Игла-С» относятся к категории ПВО малой дальности (VSHORADS) и являются модернизированной версией комплекса «Игла», стоящего на вооружении Индии с 1990-х гг. Новые ракеты поставлены в рамках полномочий по экстренным закупкам, предоставленных правительством военным ведомствам.

Параллельно с поставками Россия, как ожидается, примет участие в новом тендере, объявленном индийской армией на приобретение дополнительных 48 пусковых установок и около 90 ракет VSHORADS. Также обсуждается возможность закупки новых модификаций с лазерным наведением.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить страну для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. 

5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром заявил о готовности России содействовать урегулированию напряженности между Индией и Пакистаном.

Обострение в отношениях между странами началось после теракта, произошедшего в Кашмире 22 апреля. Тогда боевики группировки «Кашмирское сопротивление», которую поддерживает Пакистан, напали на туристов в долине Байсаран. В результате атаки погибли 26 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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