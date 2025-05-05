Россия поставила Индии партию ракет «Игла-С» на фоне напряженности с Пакистаном
Россия передала Индии новую партию переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» на сумму более 250 млн рупий, сообщает India Today.
Поставка состоялась в рамках срочного контракта и направлена на усиление противовоздушной обороны индийской армии.
Как сообщается со ссылкой на источники в оборонных кругах, ракеты уже поступили в подразделения армейской ПВО и развернуты в передовых зонах для отражения возможных угроз со стороны вражеской авиации, беспилотников и вертолетов.
Системы «Игла-С» относятся к категории ПВО малой дальности (VSHORADS) и являются модернизированной версией комплекса «Игла», стоящего на вооружении Индии с 1990-х гг. Новые ракеты поставлены в рамках полномочий по экстренным закупкам, предоставленных правительством военным ведомствам.
Параллельно с поставками Россия, как ожидается, примет участие в новом тендере, объявленном индийской армией на приобретение дополнительных 48 пусковых установок и около 90 ракет VSHORADS. Также обсуждается возможность закупки новых модификаций с лазерным наведением.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить страну для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне.
5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром заявил о готовности России содействовать урегулированию напряженности между Индией и Пакистаном.
Обострение в отношениях между странами началось после теракта, произошедшего в Кашмире 22 апреля. Тогда боевики группировки «Кашмирское сопротивление», которую поддерживает Пакистан, напали на туристов в долине Байсаран. В результате атаки погибли 26 человек.