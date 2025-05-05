Путин принял приглашение Моди посетить Индию с визитом
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить страну для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Моди, в свою очередь, подтвердил участие своего представителя в московских торжественных мероприятиях 9 мая. В ходе разговора был отмечен стратегический характер российско-индийских отношений особого привилегированного партнерства. Подчеркнуто, что эти связи не зависят от внешних факторов и последовательно развиваются по всем направлениям.
Путин в ходе беседы выразил соболезнования в связи с гибелью индийских граждан в теракте 22 апреля в городе Пахалгам (южный Кашмир). Обе стороны подчеркнули важность бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его формах.
5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром заявил о готовности России содействовать урегулированию напряженности между Индией и Пакистаном. Обострение в отношениях между странами началось после теракта, произошедшего в Кашмире 22 апреля. Тогда боевики группировки «Кашмирское сопротивление», которую поддерживает Пакистан, напали на туристов в долине Байсаран. В результате атаки погибли 26 человек.
24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда, который был подписан в 1960 г. Этот шаг стал ответной мерой на эскалацию напряженности. 30 апреля индийские власти приняли решение закрыть воздушное пространство для гражданских и военных рейсов, связанных с Пакистаном. Ограничение установлено с 30 апреля до 23 мая.