Путин принял приглашение Моди посетить Индию с визитом

5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром заявил о готовности России содействовать урегулированию напряженности между Индией и Пакистаном. Обострение в отношениях между странами началось после теракта, произошедшего в Кашмире 22 апреля. Тогда боевики группировки «Кашмирское сопротивление», которую поддерживает Пакистан, напали на туристов в долине Байсаран. В результате атаки погибли 26 человек.