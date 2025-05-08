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Трамп попросил Эрдогана выступить посредником по Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источники.

По информации газеты, Эрдоган благосклонно отнесся к этому предложению.

Ранее глава США заявлял, что ситуация вокруг конфликта на Украине приближается к этапу, когда в рамках процесса урегулирования нужно будет принять ключевые решения. Тогда он отметил, что ему «это совсем не нравится».

7 мая в ходе своего выступления на платформе Мюнхенской конференции по безопасности в Вашингтоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия в рамках переговорного процесса по Украине якобы требует «слишком много». Когда Трампа попросили прокомментировать заявление Вэнса, он ответил: «Возможно, он прав». По словам Вэнса, следующим важным этапом переговоров должен стать прямой диалог между Россией и Украиной. Он считает, что это могло бы помочь сблизить позиции сторон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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