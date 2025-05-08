Трамп попросил Эрдогана выступить посредником по Украине

7 мая в ходе своего выступления на платформе Мюнхенской конференции по безопасности в Вашингтоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия в рамках переговорного процесса по Украине якобы требует «слишком много». Когда Трампа попросили прокомментировать заявление Вэнса, он ответил: «Возможно, он прав». По словам Вэнса, следующим важным этапом переговоров должен стать прямой диалог между Россией и Украиной. Он считает, что это могло бы помочь сблизить позиции сторон.