Мерц рассчитывает на скорое прекращение огня в украинском конфликте
Соглашение о прекращении огня на Украине может быть достигнуто в ближайшие два дня, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает Tagesspiegel.
«У меня есть большая надежда, что в эти выходные состоится встреча для прекращения огня на Украине», – сказал он.
Мерц упомянул об объявленном Москвой трехдневном перемирии в связи с празднованием 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По его мнению, есть «большая вероятность», что прекращение огня будет продлено до 30 дней.
«Тогда также могут быть начаты переговоры по мирному договору», – отметил канцлер ФРГ.
По словам Мерца, предложение США по 30-дневному прекращению огня поддержат лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск. Канцлер отметил, что подготовлено совместное коммюнике, во многом идентичное предложению США. Он подчеркнул, что «мяч полностью на стороне Москвы».
В конце апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Лидер Украины Владимир Зеленский инициативу России не поддержал и заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней.
9 мая президент США Дональд Трамп призвал РФ и Украину к 30-дневному прекращению огня, пригрозив возможными новыми санкциями в случае нарушения соглашения.