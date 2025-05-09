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Мерц рассчитывает на скорое прекращение огня в украинском конфликте

Ведомости

Соглашение о прекращении огня на Украине может быть достигнуто в ближайшие два дня, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает Tagesspiegel.

«У меня есть большая надежда, что в эти выходные состоится встреча для прекращения огня на Украине», – сказал он.

Мерц упомянул об объявленном Москвой трехдневном перемирии в связи с празднованием 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По его мнению, есть «большая вероятность», что прекращение огня будет продлено до 30 дней.

«Тогда также могут быть начаты переговоры по мирному договору», – отметил канцлер ФРГ.

По словам Мерца, предложение США по 30-дневному прекращению огня поддержат лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск. Канцлер отметил, что подготовлено совместное коммюнике, во многом идентичное предложению США. Он подчеркнул, что «мяч полностью на стороне Москвы».

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Лидер Украины Владимир Зеленский инициативу России не поддержал и заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней.

9 мая президент США Дональд Трамп призвал РФ и Украину к 30-дневному прекращению огня, пригрозив возможными новыми санкциями в случае нарушения соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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