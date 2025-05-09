Мерц рассчитывает на скорое прекращение огня в украинском конфликте

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Лидер Украины Владимир Зеленский инициативу России не поддержал и заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней.