Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных
Переговоры Нью-Дели и Исламабада будут вестись исключительно на уровне DGMO (гендиректоров по военным операциям). Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники в Индии.
Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди провел совещание по вопросам безопасности после прекращения огня между Индией и Пакистаном. Он подчеркнул необходимость бдительности и решительного ответа на любую агрессию.
Второй раунд переговоров между гендиректорами по военным операциям Индии и Пакистана запланирован на 13 мая.
Индия и Пакистан достигли соглашения о прекращении огня вечером 10 мая. Сначала об этом сообщил президент США Дональд Трамп, после новость подтвердили власти двух конфликтующих стран. Трамп пообещал нарастить торговлю с Исламабадом и Нью-Дели и помочь им «после тысячи лет» найти решение по Кашмиру.
7 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана. Причиной стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, при котором погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за случившееся на Исламабад. Пакистан отверг обвинение, а затем назвал удары индийских ВВС по пакистанской территории актом войны.