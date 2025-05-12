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Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных

Ведомости

Переговоры Нью-Дели и Исламабада будут вестись исключительно на уровне DGMO (гендиректоров по военным операциям). Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники в Индии.

Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди провел совещание по вопросам безопасности после прекращения огня между Индией и Пакистаном. Он подчеркнул необходимость бдительности и решительного ответа на любую агрессию.

Второй раунд переговоров между гендиректорами по военным операциям Индии и Пакистана запланирован на 13 мая.

Индия и Пакистан достигли соглашения о прекращении огня вечером 10 мая. Сначала об этом сообщил президент США Дональд Трамп, после новость подтвердили власти двух конфликтующих стран. Трамп пообещал нарастить торговлю с Исламабадом и Нью-Дели и помочь им «после тысячи лет» найти решение по Кашмиру.

7 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана. Причиной стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, при котором погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за случившееся на Исламабад. Пакистан отверг обвинение, а затем назвал удары индийских ВВС по пакистанской территории актом войны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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