Газета
Телеграм
/ Политика

МИД РФ: Запад добивается 30-дневного перемирия для перевооружения Украины

Также в ведомстве напомнили об обмане вокруг минских соглашений
Ведомости

Западные страны добиваются 30-дневного прекращения огня, чтобы дать Украине передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже в декабре 2019 г. По ее словам, «продление» минских соглашений тогда не обсуждалось, так как подписанный 12 февраля 2015 г. «Комплекс мер» носил бессрочный характер, содержал договоренности об окончательном урегулировании конфликта между Киевом, Донецком и Луганском и был одобрен Советом Безопасности ООН. Парижский саммит запомнился переговорным ходом Зеленского, который отказался утверждать заранее согласованный итоговый документ, потребовав убрать из него положение о разведении сил вдоль линии соприкосновения. Он настоял на формулировке о разведении только на трех участках, но впоследствии не выполнил этих обязательств, указала Захарова.

В августе 2022 г. экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что тогда Киев ничего и не планировал выполнять, сосредоточившись на «мощной подготовке к войне с Россией». Официальный представитель МИД РФ напомнила, что он рассказал, что подготовка к военным действиям началась после 9 декабря 2019 г., когда Зеленский не согласился в Париже на условия, которые предлагали Россия, Франция и Германия.

Как стало известно позднее, в подготовке к конфликту Киеву помогали Берлин и Париж, уточнила Захарова. В 2022 г. бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сказали, что выполнять минские соглашения никто не собирался и соглашения были нужны, чтобы выиграть время.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Такое условие было совместно представлено Украиной, Великобританией, Францией, Польшей и Германией 10 мая.

Позднее Зеленский подтвердил, что примет участие в переговорах в Турции. Президент США Дональд Трамп также сказал, что может посетить Стамбул в ходе встречи российской и украинской делегаций. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных