МИД РФ: Запад добивается 30-дневного перемирия для перевооружения УкраиныТакже в ведомстве напомнили об обмане вокруг минских соглашений
Западные страны добиваются 30-дневного прекращения огня, чтобы дать Украине передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже в декабре 2019 г. По ее словам, «продление» минских соглашений тогда не обсуждалось, так как подписанный 12 февраля 2015 г. «Комплекс мер» носил бессрочный характер, содержал договоренности об окончательном урегулировании конфликта между Киевом, Донецком и Луганском и был одобрен Советом Безопасности ООН. Парижский саммит запомнился переговорным ходом Зеленского, который отказался утверждать заранее согласованный итоговый документ, потребовав убрать из него положение о разведении сил вдоль линии соприкосновения. Он настоял на формулировке о разведении только на трех участках, но впоследствии не выполнил этих обязательств, указала Захарова.
В августе 2022 г. экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что тогда Киев ничего и не планировал выполнять, сосредоточившись на «мощной подготовке к войне с Россией». Официальный представитель МИД РФ напомнила, что он рассказал, что подготовка к военным действиям началась после 9 декабря 2019 г., когда Зеленский не согласился в Париже на условия, которые предлагали Россия, Франция и Германия.
Как стало известно позднее, в подготовке к конфликту Киеву помогали Берлин и Париж, уточнила Захарова. В 2022 г. бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сказали, что выполнять минские соглашения никто не собирался и соглашения были нужны, чтобы выиграть время.
11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Такое условие было совместно представлено Украиной, Великобританией, Францией, Польшей и Германией 10 мая.
Позднее Зеленский подтвердил, что примет участие в переговорах в Турции. Президент США Дональд Трамп также сказал, что может посетить Стамбул в ходе встречи российской и украинской делегаций.