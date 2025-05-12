МИД РФ: Запад добивается 30-дневного перемирия для перевооружения Украины

Дипломат прокомментировала встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже в декабре 2019 г. По ее словам, «продление» минских соглашений тогда не обсуждалось, так как подписанный 12 февраля 2015 г. «Комплекс мер» носил бессрочный характер, содержал договоренности об окончательном урегулировании конфликта между Киевом, Донецком и Луганском и был одобрен Советом Безопасности ООН. Парижский саммит запомнился переговорным ходом Зеленского, который отказался утверждать заранее согласованный итоговый документ, потребовав убрать из него положение о разведении сил вдоль линии соприкосновения. Он настоял на формулировке о разведении только на трех участках, но впоследствии не выполнил этих обязательств, указала Захарова.