Рябков: на переговорах с Украиной будут обсуждать устойчивое урегулирование

«Темы те же, об этом мы говорили неоднократно, что и стоят в повестке дня все последнее время: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего адресуясь к первоисточникам этого конфликта», – сказал он (цитата по ТАСС).