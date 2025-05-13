Рябков: на переговорах с Украиной будут обсуждать устойчивое урегулирование
Стороны на переговорах в Стамбуле обсудят вопросы устойчивого урегулирования и территорий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Темы те же, об этом мы говорили неоднократно, что и стоят в повестке дня все последнее время: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего адресуясь к первоисточникам этого конфликта», – сказал он (цитата по ТАСС).
Рябков уточнил, что к ним относится и денацификация Украины, а также «признание тех реалий, которые за последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации».
Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что целями переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Состав российской делегации пока неизвестен. Кремль обещал сообщить об этом тогда, когда «президент сочтет нужным». Reuters со ссылкой на источники писал, что в Стамбул направятся два спецпосланника президента США Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Кит Келлог. Сам Трамп не исключал личного присутствия на встрече.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина лично присутствовать на встрече для организации прямых переговоров. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из российской делегации, кроме Путина.