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Рябков: на переговорах с Украиной будут обсуждать устойчивое урегулирование

Ведомости

Стороны на переговорах в Стамбуле обсудят вопросы устойчивого урегулирования и территорий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Темы те же, об этом мы говорили неоднократно, что и стоят в повестке дня все последнее время: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего адресуясь к первоисточникам этого конфликта», – сказал он (цитата по ТАСС).

Рябков уточнил, что к ним относится и денацификация Украины, а также «признание тех реалий, которые за последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации».

Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что целями переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

Состав российской делегации пока неизвестен. Кремль обещал сообщить об этом тогда, когда «президент сочтет нужным». Reuters со ссылкой на источники писал, что в Стамбул направятся два спецпосланника президента США Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Кит Келлог. Сам Трамп не исключал личного присутствия на встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина лично присутствовать на встрече для организации прямых переговоров. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из российской делегации, кроме Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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