Газета
Телеграм
/ Политика

Минздрав Газы заявил о гибели как минимум 96 человек при ударах Израиля

Ведомости

По меньшей мере 96 человек погибли и еще более 140 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщил минздрав анклава.

В настоящий момент под завалами и на улицах остаются пострадавшие, к которым не могут добраться машины скорой помощи и службы гражданской обороны.

В ночь на 17 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала операцию в Газе под названием «Колесницы Гедеона». Израильские военные начали проводить масштабные удары и мобилизовать войска для «достижения оперативного контроля» над районами анклава. Целями наступления названы ликвидация радикальной палестинской группировки «Хамас» и освобождение заложников, удерживаемых боевиками.

18 мая в тоннеле в городе Хан-Юнис на юге Газы обнаружили мертвым одного из лидеров «Хамаса» Мухаммеда Синвара и десять его помощников. Источники Al Hadath сообщили, что он был убит в результате израильских авиаударов несколько дней назад. Мухаммад Синвар стал лидером военного крыла радикальной группировки после гибели в октябре 2024 г. его брата Яхьи Синвара, возглавлявшего «Хамас».

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля. Тогда погибли более тысячи израильтян, сотни людей были взяты в плен. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию, объявив ее целью ликвидацию инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных