Минздрав Газы заявил о гибели как минимум 96 человек при ударах Израиля

18 мая в тоннеле в городе Хан-Юнис на юге Газы обнаружили мертвым одного из лидеров «Хамаса» Мухаммеда Синвара и десять его помощников. Источники Al Hadath сообщили, что он был убит в результате израильских авиаударов несколько дней назад. Мухаммад Синвар стал лидером военного крыла радикальной группировки после гибели в октябре 2024 г. его брата Яхьи Синвара, возглавлявшего «Хамас».