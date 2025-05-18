Минздрав Газы заявил о гибели как минимум 96 человек при ударах Израиля
По меньшей мере 96 человек погибли и еще более 140 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщил минздрав анклава.
В настоящий момент под завалами и на улицах остаются пострадавшие, к которым не могут добраться машины скорой помощи и службы гражданской обороны.
В ночь на 17 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала операцию в Газе под названием «Колесницы Гедеона». Израильские военные начали проводить масштабные удары и мобилизовать войска для «достижения оперативного контроля» над районами анклава. Целями наступления названы ликвидация радикальной палестинской группировки «Хамас» и освобождение заложников, удерживаемых боевиками.
18 мая в тоннеле в городе Хан-Юнис на юге Газы обнаружили мертвым одного из лидеров «Хамаса» Мухаммеда Синвара и десять его помощников. Источники Al Hadath сообщили, что он был убит в результате израильских авиаударов несколько дней назад. Мухаммад Синвар стал лидером военного крыла радикальной группировки после гибели в октябре 2024 г. его брата Яхьи Синвара, возглавлявшего «Хамас».
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля. Тогда погибли более тысячи израильтян, сотни людей были взяты в плен. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию, объявив ее целью ликвидацию инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.