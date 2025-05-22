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Рамафоса: Зеленскому в ходе визита в ЮАР преподали уроки мира

Ведомости

Президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал президенту США Дональду Трампу подробности поездки президента Украины Владимира Зеленского в Южную Африку. Трансляцию беседы двух лидеров в Овальном кабинете опубликовал Белый дом.

Рамафоса уточнил, что в ходе визита Зеленского посвятили в некоторые из учений мира, добиваться и создавать который учил первый президент ЮАР Нельсон Мандела. По его словам, если хочешь мира в стране, это нужно сделать без условий, сесть и обсудить.

Трамп в ходе переговоров с президентом ЮАР с иронией отреагировал на новость о том, что президент Украины находится с визитом в Южной Африке. Он задался вопросом, «что, черт возьми, он там делает».

Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Делегации сторон договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского. The Wall Street Journal писала, что следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться в Ватикане в середине июня.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы российский президент заявил, что Россия готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. В документе планируется прописать сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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