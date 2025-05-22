Рамафоса: Зеленскому в ходе визита в ЮАР преподали уроки мира
Президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал президенту США Дональду Трампу подробности поездки президента Украины Владимира Зеленского в Южную Африку. Трансляцию беседы двух лидеров в Овальном кабинете опубликовал Белый дом.
Рамафоса уточнил, что в ходе визита Зеленского посвятили в некоторые из учений мира, добиваться и создавать который учил первый президент ЮАР Нельсон Мандела. По его словам, если хочешь мира в стране, это нужно сделать без условий, сесть и обсудить.
Трамп в ходе переговоров с президентом ЮАР с иронией отреагировал на новость о том, что президент Украины находится с визитом в Южной Африке. Он задался вопросом, «что, черт возьми, он там делает».
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Делегации сторон договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского. The Wall Street Journal писала, что следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться в Ватикане в середине июня.
19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы российский президент заявил, что Россия готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. В документе планируется прописать сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования конфликта.