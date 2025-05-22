Рамафоса: Зеленскому в ходе визита в ЮАР преподали уроки мира

Рамафоса уточнил, что в ходе визита Зеленского посвятили в некоторые из учений мира, добиваться и создавать который учил первый президент ЮАР Нельсон Мандела. По его словам, если хочешь мира в стране, это нужно сделать без условий, сесть и обсудить.