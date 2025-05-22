Суд Румынии отказался отменить результаты выборов президента по жалобе Симиона

18 мая основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к нему с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Он предложил угадать, какая именно страна пыталась повлиять на ситуацию, добавив эмодзи багета, символизирующего Францию. Но французский МИД отверг эти обвинения.