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Суд Румынии отказался отменить результаты выборов президента по жалобе Симиона

Ведомости

Конституционный суд Румынии отклонил требования лидера ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона аннулировать результаты второго тура президентских выборов, сообщает пресс-служба суда.

«По итогам обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил ходатайство об отмене выборов как необоснованное. Решение является окончательным и доводится до сведения Центрального избирательного бюро», – говорится в сообщении.

Действующий мэр Бухареста Никушор Дан и основатель партии «Союз спасения Румынии» (USR) победил на президентских выборах в Румынии. Во втором туре он лидировал с 54,33% голосов против 45,67% у Симиона.

Дан построил свою кампанию на борьбе с коррупцией, предлагая реформу судебной системы и ужесточение наказания за злоупотребления. Его программа включает полную цифровизацию госуслуг, снижение налогов для малого бизнеса и привлечение иностранных инвестиций. Во внешней политике он выступает за углубление интеграции с ЕС и поддержку Украины.

18 мая основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к нему с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Он предложил угадать, какая именно страна пыталась повлиять на ситуацию, добавив эмодзи багета, символизирующего Францию. Но французский МИД отверг эти обвинения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что для него не является новостью вмешательство европейских стран во внутренние дела других государств.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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