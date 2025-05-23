Путин поручил предоставлять льготную ипотеку семьям участников спецоперации

В предложение должны войти семьи, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет включительно. С 1 июля 2024 г. на льготную ипотеку могут претендовать только те семьи, где ребенку еще не исполнилось семи лет или имеется несовершеннолетний с инвалидностью.