Путин поручил предоставлять льготную ипотеку семьям участников спецоперации
Президент Владимир Путин поручил представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям участников спецоперации. Перечень всех поручений по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни» опубликован на сайте Кремля.
В предложение должны войти семьи, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет включительно. С 1 июля 2024 г. на льготную ипотеку могут претендовать только те семьи, где ребенку еще не исполнилось семи лет или имеется несовершеннолетний с инвалидностью.
Также Путин поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов льготной ипотеки по количеству членов семьи с детьми.
Действие семейной ипотеки с господдержкой должно было завершиться 1 июля 2024 г., но по поручению Путина программа была продлена до 31 декабря 2030 г. Ставка по ней ниже рыночной – под 6% годовых.