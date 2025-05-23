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Путин поручил предоставлять льготную ипотеку семьям участников спецоперации

Ведомости

Президент Владимир Путин поручил представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям участников спецоперации. Перечень всех поручений по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни» опубликован на сайте Кремля.

В предложение должны войти семьи, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет включительно. С 1 июля 2024 г. на льготную ипотеку могут претендовать только те семьи, где ребенку еще не исполнилось семи лет или имеется несовершеннолетний с инвалидностью.

Также Путин поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов льготной ипотеки по количеству членов семьи с детьми.

Действие семейной ипотеки с господдержкой должно было завершиться 1 июля 2024 г., но по поручению Путина программа была продлена до 31 декабря 2030 г. Ставка по ней ниже рыночной – под 6% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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