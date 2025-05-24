ПВО сбила 94 украинских БПЛА над шестью регионами
Средства ПВО ночью уничтожили 94 украинских БПЛА над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов – 64 – сбили над Белгородской областью, еще 24 – над Брянской, по два – над Курской и Липецкой, по одному – над Воронежской и Тульской.
В Липецкой области беспилотники упали в промышленной зоне Ельца. пострадавших нет. Регион подвергся массированному налету БПЛА около 06:00.
В Брянской и Воронежской областях раненых и разрушений нет, сообщили губернаторы Александр Богомаз и Александр Гусев в своих Telegram-каналах.