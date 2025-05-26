Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников
На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
По его информации, сейчас на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) работают специалисты экстренных служб.
Позднее Собянин написал об еще одном сбитом беспилотнике вооруженных сил Украины, который летел в сторону Москвы.
В общей сложности 26 мая на подлете к столице силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников.
В связи с продолжающимися атаками БПЛА со стороны Украины Росавиация вновь ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Жуковский». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.
26 мая Росавиация также вводила ограничения на работу «Домодедово» и «Внуково». Кроме того, мера применялась в аэропортах Нижнекамска «Бегишево», Череповца, Нижнего Новгорода «Стригино», Калуги «Грабцево», Ярославля «Туношна», Иваново «Южный».
С 20 по 23 мая Россия подверглась масштабной атаке дронов со стороны Украины, что парализовало стабильную работу российских аэропортов. Тогда были сбиты свыше 700 дронов, сообщалось о порядка 40 ограничениях на работу аэропортов. Губернаторы регионов сообщали о падении беспилотников на жилые районы и пострадавших.