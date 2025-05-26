Президент призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов

О планах Путина провести встречу с представителями деловых кругов сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. Ожидается, что они расскажут о своей работе и планах развития. 25 мая Telegram-канал Кремля сообщал, что участие в мероприятии примут руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, «успешно замещают ушедшие из России бренды», а также создают новые рабочие места и осваивают внешние рынки.