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Президент призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов

Ведомости

Маркетплейсы, в том числе зарубежные, требуют повышенного внимания, поскольку через них может реализовываться «что угодно», включая контрафактную продукцию. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса.

«Мы давно уже говорим об этом, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую точно нужно обратить внимание», – сказал он.

В ходе мероприятия глава государства также сообщил, что не поддерживает инициативу ввести уголовную ответственность для бизнеса, который выдает импортную продукцию за отечественную, но посчитал необходимым финансовые санкции. При этом глава государства оценил идею усиления контроля за закупочными центрами.

О планах Путина провести встречу с представителями деловых кругов сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. Ожидается, что они расскажут о своей работе и планах развития. 25 мая Telegram-канал Кремля сообщал, что участие в мероприятии примут руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, «успешно замещают ушедшие из России бренды», а также создают новые рабочие места и осваивают внешние рынки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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