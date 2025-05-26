Президент призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов
Маркетплейсы, в том числе зарубежные, требуют повышенного внимания, поскольку через них может реализовываться «что угодно», включая контрафактную продукцию. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса.
«Мы давно уже говорим об этом, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую точно нужно обратить внимание», – сказал он.
В ходе мероприятия глава государства также сообщил, что не поддерживает инициативу ввести уголовную ответственность для бизнеса, который выдает импортную продукцию за отечественную, но посчитал необходимым финансовые санкции. При этом глава государства оценил идею усиления контроля за закупочными центрами.
О планах Путина провести встречу с представителями деловых кругов сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. Ожидается, что они расскажут о своей работе и планах развития. 25 мая Telegram-канал Кремля сообщал, что участие в мероприятии примут руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, «успешно замещают ушедшие из России бренды», а также создают новые рабочие места и осваивают внешние рынки.