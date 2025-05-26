Глава Нацбанка Украины призвал изменить дизайн гривны
Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный предложил начать процесс по изменению дизайна гривневых банкнот, который оставался прежним на протяжении 30 лет, сообщила украинская интернет-газета «Страна».
«Прошло уже 30 лет. Сменилась Украина, изменились украинцы. Какие смыслы должна транслировать гривна сегодня? Национальный банк предлагает об этом подумать», – сказал Пышный. По его мнению, гривна – это оружие, которое может объединить нацию.
Концепция банкноты не менялась с 1992 г. На лицевой стороне изображены граждане, внесшие вклад в развитие страны, а на оборотной – архитектурные памятники, связанные с их деятельностью.
В начале сентября 2024 г. Нацбанк страны инициировал изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг». Тогда украинский регулятор заявлял о своем стремлении «очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским» и вернуть монетам собственную идентичность. Однако проект не получил распространения среди депутатов и так и не был рассмотрен.