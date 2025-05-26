Глава Нацбанка Украины призвал изменить дизайн гривны

В начале сентября 2024 г. Нацбанк страны инициировал изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг». Тогда украинский регулятор заявлял о своем стремлении «очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским» и вернуть монетам собственную идентичность. Однако проект не получил распространения среди депутатов и так и не был рассмотрен.