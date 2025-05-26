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Глава Нацбанка Украины призвал изменить дизайн гривны

Ведомости

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный предложил начать процесс по изменению дизайна гривневых банкнот, который оставался прежним на протяжении 30 лет, сообщила украинская интернет-газета «Страна».

«Прошло уже 30 лет. Сменилась Украина, изменились украинцы. Какие смыслы должна транслировать гривна сегодня? Национальный банк предлагает об этом подумать», – сказал Пышный. По его мнению, гривна – это оружие, которое может объединить нацию.

Концепция банкноты не менялась с 1992 г. На лицевой стороне изображены граждане, внесшие вклад в развитие страны, а на оборотной – архитектурные памятники, связанные с их деятельностью.

В начале сентября 2024 г. Нацбанк страны инициировал изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг». Тогда украинский регулятор заявлял о своем стремлении «очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским» и вернуть монетам собственную идентичность. Однако проект не получил распространения среди депутатов и так и не был рассмотрен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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