Швейцария подтвердила готовность организовать переговоры России и Украины
Швейцария подтвердила готовность организовать переговоры между Россией и Украиной. Об этом «Ведомостям» рассказал глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель ее делегации на конференции по безопасности в Москве Габриэль Люхингер.
Говоря о том, обсуждал ли дипломат возможность переговоров в Швейцарии с российской стороной, он сказал, что это «всегда обсуждается».
«Мы всегда говорили, что готовы предложить наши добрые услуги», – сказал он.
27 мая спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Женеве. Переговоры на таком уровне станут возможны, когда Москва передаст свои условия для заключения мирного соглашения, уточнил он. 25 мая La Repubblica писала, что встречу России и Украины в Женеве предложили организовать представители ряда европейских стран.
Представитель швейцарского МИДа Валентин Клива отказался отвечать на заявления о возможности проведения следующей встречи РФ и Украины в Женеве. Тем не менее Швейцария «готова предложить свои добрые услуги», сказал Клива. Он добавил, что Берн поддерживает связь со всеми заинтересованными сторонами по вопросу урегулирования украинского конфликта на разных уровнях.
ТАСС со ссылкой на источник писал, что Женева не станет площадкой для следующей встречи представителей РФ и Украины. Собеседник агентства уточнил, что такое решение было принято из-за того, что политика Швейцарии утратила нейтралитет. Страна присоединилась к санкциям ЕС против России.