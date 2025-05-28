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Швейцария подтвердила готовность организовать переговоры России и Украины

Ведомости

Швейцария подтвердила готовность организовать переговоры между Россией и Украиной. Об этом «Ведомостям» рассказал глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель ее делегации на конференции по безопасности в Москве Габриэль Люхингер.

Говоря о том, обсуждал ли дипломат возможность переговоров в Швейцарии с российской стороной, он сказал, что это «всегда обсуждается».

«Мы всегда говорили, что готовы предложить наши добрые услуги», – сказал он.

27 мая спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Женеве. Переговоры на таком уровне станут возможны, когда Москва передаст свои условия для заключения мирного соглашения, уточнил он. 25 мая La Repubblica писала, что встречу России и Украины в Женеве предложили организовать представители ряда европейских стран.

Представитель швейцарского МИДа Валентин Клива отказался отвечать на заявления о возможности проведения следующей встречи РФ и Украины в Женеве. Тем не менее Швейцария «готова предложить свои добрые услуги», сказал Клива. Он добавил, что Берн поддерживает связь со всеми заинтересованными сторонами по вопросу урегулирования украинского конфликта на разных уровнях.

ТАСС со ссылкой на источник писал, что Женева не станет площадкой для следующей встречи представителей РФ и Украины. Собеседник агентства уточнил, что такое решение было принято из-за того, что политика Швейцарии утратила нейтралитет. Страна присоединилась к санкциям ЕС против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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