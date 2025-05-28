Швейцария подтвердила готовность организовать переговоры России и Украины

27 мая спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Женеве. Переговоры на таком уровне станут возможны, когда Москва передаст свои условия для заключения мирного соглашения, уточнил он. 25 мая La Repubblica писала, что встречу России и Украины в Женеве предложили организовать представители ряда европейских стран.