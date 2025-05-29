МИД: действие меморандума РФ – ООН в рамках зерновой сделки не продлят
Продление меморандума России и ООН по нормализации экспорта сельхозпродукции РФ не предусмотрено, поэтому он прекратит действие 22 июля, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов на Петербургском международном юридическом форуме.
По словам Логвинова, возможность продления документа не предусмотрена его текстом. К тому же, усилия, которые приложили российская межведомственная делегация и команда генсекретаря ЮНКТАД – организация «ООН торговля и развития» – Ребекки Гринспан, «к искомой отдаче не привели».
Наиболее важной проблемой Логвинов назвал введение Западом санкций на российские минудобрения и продовольствие. Он подчеркнул, что эти ограничения незаконны, а по заявлениям Брюсселя, Вашингтона и Лондона, эти продукты не должны под них попадать.
«Со своей стороны, несмотря на многочисленные препоны, продолжаем добросовестно выполнять свои коммерческие и гуманитарные обязательства по поставкам зерна и удобрений. <...> Особый упор делаем на гуманитарной безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам», – отметил директор департамента МИДа.
По его данным, Россия отправила 200 000 т пшеницы в шесть африканских государств: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею, – и более 160 000 т удобрений Зимбабве, Кении, Малави, Нигерии и Шри-Ланке за 2024 г.
26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о зерновой сделке сейчас не идет, т. к. переговоры с Украиной имеют сейчас другую модальность.
Зерновая сделка была заключена в июле 2022 г. Меморандум России и ООН был рассчитал на три года, на протяжении этого времени выполнялись обязательства обеих сторон. «Черноморская инициатива» была заключена в то же время с Украиной, но продлилась всего один год – это было соглашение о безопасном морском коридоре для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов.